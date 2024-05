Stars Adele verrät Details zu ihrer Familienplanung

Adele at Hollywood Reporters Women function in LA Dec 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2024, 08:00 Uhr

Die britische Sängerin träumt von einem zweiten Kind - dieses Mal würde sie gerne ein Mädchen bekommen.

Adele wünscht sich ein weiteres Baby.

Die Grammy-Preisträgerin hat bereits den elfjährigen Sohn Angelo mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki. Nun denkt sie darüber nach, zum zweiten Mal Mama zu werden. „Sobald ich mit all meinen Verpflichtungen und Shows fertig bin, möchte ich ein Baby haben“, plauderte die Sängerin laut der Zeitung ‚The Sun‘ bei einer ihre Konzerte im Caesars Palace in Las Vegas aus.

Die Sängerin würde ihrem Sohn gerne eine kleine Schwester schenken. „Ich möchte ein Mädchen, weil ich schon einen Jungen habe“, erzählte sie. „Ich habe das Gefühl, dass sie die Person sein könnte, die ich am meisten auf der Welt liebe, aber wahrscheinlich auch am meisten hasse – das wird vermutlich passieren. Sie wird mich die ganze Zeit in die Schranken weisen, nicht wahr?“

Die 36-Jährige ist seit 2021 mit dem Sportagenten Rich Paul liiert. Allerdings befürchtet Adele, dass sich ihre Tochter ziemlich aufmüpfig verhalten wird. „Mit mir als Mutter und Rich als Vater wird sie eine herrische kleine Königin sein, nicht wahr?“, scherzte die ‚Easy on Me‘-Interpretin.