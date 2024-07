Stars Adele: Zieht sie zurück nach England?

Adele at Hollywood Reporters Women function in LA Dec 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2024, 10:44 Uhr

Die Sängerin will offenbar wieder dauerhaft in ihrer britischen Heimat wohnen.

Adele plant Berichten zufolge einen Umzug zurück nach England.

Die Sängerin lebt seit zwei Jahren in Los Angeles, hat aber angeblich vor, ihr Leben zurück nach London zu verlagern, sobald ihre ‚Weekends with Adele‘-Residency in Las Vegas im Herbst endet. Ein Insider erzählt der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Adele ist durch und durch Britin und London wird immer ihr Zuhause sein. Sie hat die letzten paar Wochen dort verbracht. Das ist alles Teil einer umfassenderen Rückkehr nach Hause und sobald ihre Las Vegas-Shows im November zu Ende sind, wird sie zurückkommen.“

Adele ist kürzlich nach Europa zurückgekehrt, um die Fußball-EM zu genießen. So reiste sie auch nach Dortmund und sah sich dort das Halbfinalspiel von England gegen die Niederlande an. Die 36-Jährige, die mit ihrem Ex Simon Konecki den elfjährigen Sohn Angelo hat, hat erst kürzlich ihre Villa in Beverly Hills renoviert. Vor zwei Jahren gab die Grammy-Preisträgerin umgerechnet rund 55 Millionen Euro aus, um das Anwesen von Sylvester Stallone zu erwerben. Seither hat sie weitere Millionenbeträge in die Renovierung des Luxus-Anwesens gesteckt.

Ein Insider erzählte der Zeitung letzten Monat: „Als Adele das Haus kaufte, hatte sie nicht die Absicht, allzu viel zu verändern. Aber sie hat ein Team von Hollywood-Experten an Bord, die das zusätzliche Stockwerk vorgeschlagen haben.“