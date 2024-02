Neues Format "Fail Better" „Akte X“-Star David Duchovny geht unter die Podcaster

SpotOn News | 27.02.2024, 22:30 Uhr

Wer heutzutage als Promi etwas auf sich hält, hat einen eigenen Podcast - das scheint sich nun auch "Akte X"-Star David Duchovny gedacht zu haben. In "Fail Better" will er sich mit anderen Stars über das Versagen unterhalten.

Als Schauspieler, Musiker, Schriftsteller und Regisseur hat sich "Akte X"- und "Californication"-Star David Duchovny (63) bereits einen Namen gemacht. Nun geht der 63-Jährige einen Weg, den zuletzt viele nationale wie internationale Berühmtheiten beschritten haben – er startet einen eigenen Podcast. Duchovnys Format wird den Namen "Fail Better" (zu Deutsch in etwa "Besser versagen") tragen – und sich laut US-Seite "Variety" genau darum drehen. So wolle Duchovny das Scheitern "in all seinen Formen, vom beruflichen bis zum persönlichen", ergründen und aufzeigen, "auf welche Weise Versagen, Scham und Unzulänglichkeiten unser Leben formen".

Allein wird Duchovny dies nicht tun. So sei es vorgesehen, dass er in jeder der wöchentlich erscheinenden Podcast-Folgen einen anderen Stargast begrüßt. Bereits bestätigt seien laut "Variety" die Hollywood-Stars Ben Stiller (63), Bette Midler (78) sowie Komikerin Sarah Silverman (53) und diverse Autoren.

Ein "Connaisseur des Versagens"

"Fail Better" soll laut des Berichts ab Mai dieses Jahres auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sein. Für Duchovny handele es sich bei der darin besprochenen Thematik um eine Herzensangelegenheit, wie er in einem Statement verriet. So sei er "schon seit langer Zeit ein Connaisseur des Versagens und von den Fehlern besessen, die wir alle begehen oder Angst davor haben, sie zu begehen."

Weiter sagte er: "Ich denke gerne darüber nach, wie diese Fehler, gepaart mit der Sinnlosigkeit des Versuchs, sie zu vermeiden, unser Leben prägen. Wenn wir alle so oft scheitern, warum haben wir dann solche Angst davor?" Interessierte mit Luft für einen weiteren Podcast dürfen sich also auf eine durchaus philosophische Herangehensweise an das Thema gefasst machen. Zumal das neue Podcast-Abenteuer Duchovny "mit meinen ganz eigenen Versagensängsten erfüllt".