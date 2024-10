Stars Al Pacino: Blackouts durch Drogen

Al Pacino - April 2023 - Getty Images - In Conversation With David Rubenstein BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2024, 08:00 Uhr

Al Pacino hat dem Alkohol und den Drogen abgeschworen, nachdem er schreckliche „Blackouts“ erlitten hatte.

Der 84-jährige Schauspieler wandte sich dem Alkohol- und Drogenmissbrauch zu, nachdem er mit dem Leben im Rampenlicht nicht zurechtkam, aber er ist seit Jahrzehnten nüchtern und verriet nun, dass es für ihn an der Zeit war, aufzuhören, als seine Lebensweise begann, sein Gedächtnis zu beeinträchtigen.

Er erzählte ‘People’: „Ich habe schon in jungen Jahren angefangen, Dinge zu vergessen – man nannte das Blackouts, also wurde ich nervös.“ Pacino fügte hinzu, dass er zunächst versuchte, sich bei den Anonymen Alkoholikern anzumelden, aber das Unterstützungssystem nicht hilfreich fand, so dass sein Kumpel Charlie Laughton die Rolle des Sponsors für ihn übernahm.“ Weiter sagte er: „Ich war eine Zeit lang bei den AA. Es ist ein großartiger Ort, aber es war nichts für mich … [Die Unterstützung durch Charlie] hat mir geholfen.“

Pacino erzählt in seinen neuen Memoiren ‚Sonny Boy‘, die in diesem Monat erscheinen, Geschichten aus seinem Leben in Hollywood, und der ‚Der Pate‘-Star verriet, dass er das Buch teilweise als Aufzeichnung für seine vier Kinder geschrieben hat. Er schreibt in der Publikation: „Es war fällig. Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Wenn man so alt wird und anfängt, das Alter zu erleben, versteht man, warum man Dinge aufschreibt.“

Pacino ist Vater von Julie (34) mit Jan Tarrant, den 23-jährigen Zwillingen Anton und Olivia mit der Schauspielerin Beverly D’Angelo und Sohn Roman (16 Monate) mit der Filmproduzentin Noor Alfallah. Der Schauspieler trennte sich kürzlich von seiner Freundin Alfallah, ein Jahr nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes. Die beiden lernten sich 2010 kennen und ihre Beziehung vertiefte sich während der COVID-19-Sperren – Roman kam im Juni 2023 zur Welt. Auf die Frage von ‘People‘ nach ihrer Beziehung betonte Pacino, dass er derzeit nicht gebunden sei.