Film James Cameron: Der dritte ‚Avatar‘-Film wird länger als ‚Avatar: The Way of Water‘

James Cameron - Alita: Battle Angel premiere 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2025, 14:00 Uhr

Der Regisseur verriet, dass der dritte Film sogar noch länger sein wird als der zweite.

James Cameron verriet, dass der dritte ‚Avatar‘-Film sogar noch länger sein wird als der zweite.

Der 70-jährige Regisseur erklärte, dass er „zu viele großartige Ideen“ in ‚Avatar: The Way of Water‘ (2022) verwendet habe, der drei Stunden und 12 Minuten dauert, aber der kommende ‚Avatar: Fire and Ash‘-Film habe eine noch längere Laufzeit.

Cameron erzählte in einem Interview mit dem ‚Empire‘-Magazin: „Kurz gesagt, wir haben zu viele großartige Ideen in Akt eins von Film zwei gepackt.“ Der zweite Teil der Filmreihe habe sich wie ein „Hochgeschwindigkeitszug“ bewegt, während die Charaktere jedoch nicht genug „vertieft“ worden seien. James fügte hinzu: „Also sagte ich: ‚Leute, wir müssen ihn aufteilen.‘ Film drei wird tatsächlich ein bisschen länger sein als der zweite Film.“ Die Co-Autorin Amanda Silver, die das Drehbuch zusammen mit Cameron und Rick Jaffa schrieb, betonte, dass der zweite und dritte Teil getrennte Filme seien, da die „Charaktere atmen“ mussten. Cameron hatte vor Kurzem darüber gesprochen, dass er „sich ziemlich gut“ mit dem dritten Film fühle, nachdem er „ausgewählten Leuten“ eine Vorabvorführung des Streifens gegeben hatte. In dem neuen Film spielen unter anderem Stars wie Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver und Kate Winslet mit, und der ‚Titanic‘-Regisseur verkündete, von der Arbeit der Schauspieler begeistert zu sein.