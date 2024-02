Film Alan Ritchson: Er möchte „historische Charaktere“ spielen

Alan Ritchson - February 2024 - Getty Images - Ordinary Angels Premiere

Bang Showbiz | 20.02.2024, 13:00 Uhr

Alan Ritchson sprach darüber, dass er in seinen zukünftigen Projekten „historische Charaktere“ spielen will.

Der 41-jährige Schauspieler ist für seine Action-Rollen in ‚Fast X‘ und in der TV-Serie ‚Reacher‘ bekannt und hofft, dass er sein schauspielerisches Talent zukünftig auch in einem anderen Genre unter Beweis stellen kann.

Alan verriet in einem Interview gegenüber ‚MovieWeb‘: „Ich liebe den Action-Bereich. Ich meine, er ist sozusagen mein Lebensunterhalt und wird das wahrscheinlich auch immer sein. Ich bin dafür einfach wie geschaffen. Davon liegt in meiner Zukunft also noch viel vor mir und ich freue mich auf all diese Projekte. Aber wenn man die Möglichkeit bekommt, eine wahre Geschichte zu erzählen oder einen historischen Charakter zu spielen, dann ist das ein echt großes Geschenk für einen Künstler wie mich, das ist eine große Herausforderung und ein großes Risiko. Und man möchte in diesen Momenten echt authentisch sein und ihren Weg würdigen. Aber ich denke, dass es echt eine Art der höchsten Berufung als Schauspieler ist. Deshalb halte ich Ausschau nach vielen dieser Rollen.“ Alans neueste Rolle spielt er im Drama ‚Ordinary Angels‘, in dem er einen verwitweten Vater darstellt, der von einer Gemeinde in Kentucky unterstützt wird, weil seine schwerkranke Tochter eine Transplantation benötigt.