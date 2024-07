Film Will Reeve: ‚Nervös‘ wegen Cameo-Auftritt in neuem ‚Superman‘-Film

Will Reeve Instagram 19.07.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2024, 14:15 Uhr

Der Star verriet, dass er wegen seines Cameo-Auftritts in dem neuen Film „nervös“ gewesen sei.

Christopher Reeves Sohn Will Reeve verriet, dass er wegen seines Cameo-Auftritts in James Gunns neuem ‚Superman‘-Film „nervös“ gewesen sei.

Will, der als Korrespondent für ABC News arbeitet, ist 46 Jahre, nachdem sein Vater zum ersten Mal den Superhelden spielte, dazu eingeladen worden, eine kleine Rolle in dem Film zu spielen, wobei der 32-jährige Reporter zugab, dass er sich mehr Sorgen darüber machte, seinen einzigen Satz abzuliefern, als bei all seinen vorherigen TV-Auftritten.

Der Darsteller erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚TMZ.com‘: „Ich kenne die Leute, die den Film drehen, und sie waren so nett zu mir und zu meiner Familie, und ich hatte einen freien Tag, also haben wir es [möglich gemacht]. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen darf. Das ist eine echt tolle Erfahrung gewesen; sie waren super freundlich; es ging schnell, es war einfach … Ich war dabei tatsächlich nervöser als bei jedem Fernsehauftritt in meinem normalen Job, da so viele Leute da waren und ich mir einen Satz merken musste, aber trotzdem!” Über Wills Cameo-Auftritt sind bisher keine weiteren Details bekannt, aber Gerüchten zufolge wird er in dem kommenden Streifen einen Fernsehreporter spielen. Christopher Reeve spielte die Rolle des Superman in vier Filmen und hatte zudem einen Cameo-Auftritt in der Spin-off-TV-Show ‚Smallville‘. Christopher war 2004 gestorben, fast ein Jahrzehnt, nachdem er bei einem Reitunfall gelähmt wurde. Regisseur James Gunn erzählte vor kurzem, dass sein neuer ‚Superman‘-Film nach sechswöchigen Dreharbeiten in Cleveland in Ohio „fast“ fertig sei.