Stars Alanis Morissette: So geht sie mit den Wechseljahren um

Alanis Morissette - CMT Music Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 09:00 Uhr

Alanis Morissette nutzt eine Hormonersatztherapie (HRT), um ihre Wechseljahrsbeschwerden zu lindern.

Die 52-jährige Sängerin sagte, die Wechseljahre fühlten sich wie ein „Wahrheitsserum“ an, und sie habe sich für eine HRT entschieden, die Östrogen und Progesteron ersetzt, die der Körper in dieser Lebensphase in geringerer Menge produziert, da dies zur Linderung von Symptomen wie Hitzewallungen, geistiger Trägheit und Stimmungsschwankungen beiträgt.

Morissette sagte gegenüber dem ‚Sunday Times Style Magazine‘: „Der Fortpflanzungsdrang hält mich in einem Zustand der Schwärmerei, und wenn dieser nachlässt, bin ich in meiner authentischen Wahrheit. Neulich sagte jemand: ‚Warum solltest du mit der Hormonersatztherapie anfangen, denn wenn du sie mit siebzig absetzt, ist es, als würdest du die Wechseljahre zum ersten Mal erleben?‘ Und meine Frage war: Wer setzt sie denn ab?!“

Die Sängerin des Hits ‚Ironic‘ zog 2018 von Los Angeles in die San Francisco Bay Area, weil sie mit dem Druck zu kämpfen hatte, den die „Stadt der Engel“ auf Frauen ausübt, jung auszusehen.

Morissette – die inzwischen wieder nach Los Angeles zurückgezogen ist – sagte: „Ich musste mich wirklich damit auseinandersetzen. Es war traurig, von der verspielten Jungfrau zur Mutter zu werden – das ist ein archetypischer Kopfzerbrecher. Ich nehme die ältere Frau mit einem gewissen ‚Ich weiß schon zu viel‘-Humor an. Ich bin voll und ganz dafür, dass Frauen tun, was zum Teufel auch immer sie tun müssen, um sich wohlzufühlen. Ich urteile überhaupt nicht darüber.“

Im vergangenen Juni gab die siebenfache Grammy-Gewinnerin – die mit ihrem 46-jährigen Ehemann, dem Hip-Hop-Künstler Souleye (mit bürgerlichem Namen Mario Treadway), die Söhne Ever (14) und Winter (6) sowie die Tochter Onyx (9) hat – zu, dass sie ohne Therapie „nicht mehr am Leben wäre“. Die ‚Thank U‘-Sängerin sagte, sie kämpfe immer noch mit Selbstmordgedanken und glaube, dass ein Großteil ihrer depressiven Veranlagung darauf zurückzuführen sei, dass sie „hochsensibel“ sei.