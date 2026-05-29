Stars Perrie Edwards verrät Hochzeitspläne mit Alex Oxlade-Chamberlain

Perrie Edwards - December 2024 - Capital's Jingle Bell Ball - O2 Arena - London -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 18:00 Uhr

Die Little-Mix-Sängerin ist bereits seit 2022 mit dem Fußballspieler liiert - nun steht ihr großer Tag kurz bevor.

Perrie Edwards wird Alex Oxlade-Chamberlain endlich heiraten – vier Jahre nach ihrer Verlobung.

Die Little-Mix-Sängerin nahm 2022 den Heiratsantrag des Fußballers nach fünf Jahren Beziehung an. Nun hat sie verraten, dass der große Tag endlich näher rückt. Perrie erklärte, dass sich die Hochzeitsplanung inzwischen in den letzten Zügen befinde und sie kürzlich zum ersten Mal ihr Brautkleid anprobiert habe.

Im Gespräch mit dem ‚1883‘-Magazin verriet die 32-Jährige: „In meinem privaten und beruflichen Leben passiert gerade so viel – meine Hochzeit! Ich habe neulich das Kleid anprobiert und bin so glücklich damit.“ Perrie ergänzte: „Es ist so aufregend, ich kann es kaum erwarten.“ Auf die Frage, wie sie ihre Karriere mit ihrem turbulenten Privatleben und ihren zwei Kindern vereinbare, antwortete die Musikerin: „Ich liebe es, beschäftigt zu sein, auf der Bühne zu stehen und dieses Popstar-Girl zu sein. Aber gleichzeitig liebe ich es auch, einfach zuhause zu sein, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und Mutter zu sein.“

Auch Spaziergänge mit ihren Hunden würden sie sehr erden. „Ich liebe diese Balance zwischen Arbeit und Privatleben irgendwie total – das bin einfach ich“, erzählte die Britin. „Im Moment fühle ich mich in meinem Leben sehr erfüllt und bin sehr glücklich mit diesem Gleichgewicht. Aber ja, es ist gerade unglaublich viel los – Babys, Hunde, Hochzeitsplanung.“

Perrie ist gemeinsam mit Alex Mutter des vierjährigen Axel sowie der vier Monate alten Alanis. Im Interview verriet sie außerdem, dass sie ihre Tochter bewusst nach Sängerin Alanis Morissette benannt habe. Diese sei eine „riesige Inspiration“ für Perrie. „Ich liebe die Art, wie sie schreibt“, schwärmte die ‚If He Wanted to He Would‘-Künstlerin. „Ich liebe diese Aggressivität und Leidenschaft, die sie in ihre Musik und ihre Geschichten einbringt. Man ist emotional total in ihren Geschichten drin.“