Sie eröffnen die Monaco-Miniaturwelt Albert und Charlène in Hamburg: Das steht auf dem Programm

Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco werden am Donnerstag (25. April) in Hamburg zur Eröffnung eines neuen Abschnitts im Miniatur Wunderland erwartet. (the/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 15:42 Uhr

In Hamburg werden Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco zusammen mit ihren Zwillingen auf ihre Heimat im Miniatur-Format treffen: So läuft der Kurzbesuch der monegassischen Fürstenfamilie in der Hansestadt ab.

In Hamburg wird hoher Besuch erwartet: Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) von Monaco werden am Donnerstag (25. April) einen neuen Abschnitt im Miniatur Wunderland in der Speicherstadt eröffnen und für einen Kurzbesuch anreisen. Doch nicht nur das Fürstenpaar kommt in die Hansestadt, auch ihre beiden Kinder geben sich die Ehre. Das steht für die Familie auf dem Programm.

Die Fürstenfamilie aus Monaco reist nicht ohne Grund geschlossen an: Nach einer langen Vorbereitungszeit ist der neue Modellbau-Abschnitt Monaco endlich fertiggestellt. Erste Eindrücke zum neuen Teil ihrer Miniatur-Welt veröffentlichten die Zwillingsbrüder Frederik und Gerrit Braun (56) bereits auf Instagram. Highlight des Miniatur-Fürstentums ist die nachgebaute 22 Meter lange Grand-Prix-Rennstrecke mit einer komplexen Magnet-Technik, auf der Miniatur-Formel-eins-Autos fahren.

"Über 100.000 Zeilen Programmiercode waren nötig, um die Fahrzeuge mittels eigens entwickelter Software realitätsgetreu und stets mit neuem Ausgang über die Strecke fahren zu lassen", heißt es laut "Hamburger Morgenpost" in einem Statement. Die Baukosten für das Projekt lagen demnach bei fünf Millionen Euro. "Es gibt wohl niemand besseren als Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco persönlich, die das Ergebnis aus sechs Jahren Bauzeit beurteilen können", wird Frederik Braun zitiert.

Exklusive Führung für die Fürstenfamilie

Zur Feier des Tages schließt das Miniatur Wunderland laut "Morgenpost" am Donnerstag bereits um 14 Uhr seine Türen für Besucher. Bevor um 17:30 Uhr die Eröffnung des neuen 36 Quadratmeter großen Monaco-Abschnitts beginnt, bekommen Albert und Charlène zusammen mit ihren Zwillingen Gabrielle und Jacques (9) um 14 Uhr eine exklusive Führung durch das berühmte Miniatur-Museum.

Die Familie reist Medienberichten zufolge im Privatjet an und wird am Geschäftsfliegerzentrum von Mitarbeitern der monegassischen Botschaft in Empfang genommen. Dem "Hamburger Abendblatt" zufolge wurde zudem im Hotel "Vier Jahreszeiten" an der Binnenalster eine ganze Etage mit Spielzimmer für die Kinder angemietet. Vor den Eröffnungsfeierlichkeiten ist offenbar ein Lunch im Sternerestaurant Haerlin mit ausgewählten Gästen geplant. Eine Polizeieskorte soll die Monegassen während ihres Aufenthalts durchs Hamburger Stadtgebiet begleiten. Verkehrsbehinderungen werden laut Polizei nicht erwartet.

Party im Speicherstadtmuseum

Ab 18:30 Uhr steht dann noch eine Party im Speicherstadtmuseum auf dem Plan, bei der das Fürstenpaar auf Hamburger Prominenz trifft. Ab Freitag, den 26. April, wird der vom Fürstenpaar eröffnete Monaco-Abschnitt dann auch für alle Besucher des Miniatur Wunderlands zugänglich sein. Es ist die weltweit größte Modelleisenbahnanlage und gehört mit jährlich 1,4 Millionen Besuchern zu den beliebtesten Sightseeing-Zielen in Deutschland.

Geplant wird der Besuch des Fürstenpaares zur Eröffnung des Monaco-Abschnitts wohl bereits seit 2017. Es habe ein "wahnsinnig nettes und offenes Gespräch mit der damaligen Botschafterin und heutigen Außenministerin" in der Botschaft in Berlin gegeben, berichten die Braun-Zwillinge der "Bild"-Zeitung. Die endgültige Zusage des Fürstenpaares sei jedoch erst vor wenigen Wochen eingetrudelt.