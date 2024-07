Rotkreuzball in Monaco Schulterfreie Robe: Fürstin Charlène versprüht Hollywood-Glamour

Das Fürstenpaar Charlène und Albert beim Rotkreuzball in Monaco. (hub/spot)

SpotOn News | 20.07.2024, 14:39 Uhr

Beim Rotkreuzball in Monaco hat Fürstin Charlène eine weiße Glamour-Robe präsentiert. Sie zeigte sich an der Seite ihres Ehemannes Albert.

Fürstin Charlène (46) hat in einem maßgeschneiderten Louis-Vuitton-Kleid für Aufsehen gesorgt. In der schulterfreien Robe in Weiß erschien sie an der Seite ihres Ehemanns, Fürst Albert II. (66), beim 75. Rotkreuzball in Monaco. Zu dem Kleid mit Bardot-Ausschnitt, das bis auf den Boden reichte, gehörte auch ein goldener Gürtel, durch den die Taille der Fürstin betont wurde.

Die 46-Jährige kombinierte zu dem weißen Kleid eine kleine Handtasche von Louis Vuitton mit goldenen Details und schwarz-gelbem Muster sowie Diamantohrringe. Fürstin Charlène trug ihr blondes, kurz geschnittenes Haar für den Auftritt zu Wellen frisiert, während sie bei ihrem Make-up auf Rouge und einen leuchtend roten Lippenstift setzte. Fürst Albert II. erschien passend zu seiner Frau mit einem weißen Hemd, einer cremefarbenen Anzugsjacke, einer schwarzen Hose und einer leuchtend roten Fliege.

Weiterer Glamour-Auftritt von Charlène

Kurz vor dem Ball hatte Fürstin Charlène auch schon bei der Eröffnung der Ausstellung "La Flamme Olympique au fil du temps" in Monaco mit einem gewagten Look überrascht. Ganz nach dem Motto der olympischen Flamme kleidete sich die Fürstin in einem knalligen Rot und sorgte damit für Begeisterung bei dem Event, das sie ebenfalls mit ihrem Ehemann besuchte.

Während Albert klassisch in Anzug und Krawatte erschien, stach Charlène mit ihrem feuerroten Jumpsuit heraus, der vom libanesischen Modedesigner Elie Saab (60) stammt. Das Outfit war ärmellos, hatte einen tiefen Ausschnitt, weite Hosenbeine und eine goldfarbene Brosche am unteren Rand des Dekolletés. Goldene Sandalen und minimalistische Accessoires vervollständigten den Look der Fürstin.

Die ehemalige Schwimmerin und Fürst Albert II. sind seit 13 Jahren verheiratet. Sie hatten sich am 1. Juli 2011 das Jawort gegeben, am Tag danach folgte die kirchliche Hochzeit. Im Dezember 2014 kamen die Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt.