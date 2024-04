Stars Alec Baldwin: Emotionen am ‚Rust‘-Set nicht im Griff

Alec Baldwin at Robert Kennedy Gala New York Dec 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 10:00 Uhr

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass Alec Baldwin am Set von ‚Rust‘ „keine Kontrolle über seine Emotionen“ hatte.

Der 66-jährige Schauspieler wurde im Januar im Zusammenhang mit dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins angeklagt, die im Oktober 2021 am Set des Films erschossen wurde. In einer am Montag (8. April) veröffentlichten öffentlichen Einreichung von Dokumenten wurde behauptet, der Oscar-Preisträger sei während des Schusswaffentrainings „unaufmerksam“ gewesen und habe während der Produktion vor dem Vorfall „häufig geschrien und geflucht“.

Die Staatsanwälte von New Mexico, Kari T. Morrissey und Jason J. Lewis, schrieben: „Wenn man Mr. Baldwins Verhalten am Set von ‚Rust‘ beobachtet, wird man Zeuge eines Mannes, der absolut keine Kontrolle über seine eigenen Emotionen hat und sich absolut nicht darum kümmert, wie sich sein Verhalten auf die Menschen um ihn herum auswirkt. Zeugen haben ausgesagt, dass es genau dieses Verhalten war, das zu den Sicherheitskompromissen am Set beigetragen hat.“ Das Dokument wurde als Antwort auf einen Antrag von Alecs Team im letzten Monat eingereicht, die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen ihn fallen zu lassen, aber die Staatsanwaltschaft beschuldigte die Verteidigung, eine „vorhersehbar falsche, irreführende und histrionische Falschdarstellung der Fakten und Umstände der Geschichte des Falles“ zu präsentieren. Sie fügten hinzu: „Die beiden Sonderstaatsanwälte, die mit der Strafverfolgung von Herrn Baldwin betraut wurden, haben seit mehr als einem Jahr nahezu unzählige Lügen und Manipulationen durch die Verteidigung erlebt. Darüber hinaus waren und werden wir sicherlich weiterhin Gegenstand der erfundenen und ungerechtfertigten persönlichen Angriffe des Angeklagten sein.“

Alec – der am 31. Januar auf nicht schuldig plädierte und sich im Juli vor Gericht verantworten muss – und sein Anwaltsteam haben noch nicht auf die Forderungen der Staatsanwaltschaft reagiert. Die Waffenschmiedin Hannah Gutierrez-Reed wartet auf ihr Urteil, nachdem sie im März der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden wurde.