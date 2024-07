Wie geht es weiter für ihn? Prozess eingestellt: Alec Baldwin meldet sich auf rotem Teppich zurück

Alec Baldwin mit seiner Frau Hilaria auf dem roten Teppich. (hub/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 15:42 Uhr

Alec Baldwin ist nach dem Gerichtssaal auf den roten Teppich zurückgekehrt. Auch wenn der Strafprozess gegen ihn eingestellt ist, beschäftigt die "Rust"-Tragödie wohl weiterhin die Behörden.

Alec Baldwin (66) hat seinen ersten Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt, seit der "Rust"-Prozess gegen den Schauspieler eingestellt wurde. Der Hollywoodstar erschien mit seiner Frau Hilaria (40) bei einer Vorführung des Films "War Game" in East Hampton, New York. Baldwin zeigte sich bei dem Event in einem legeren Outfit, das aus einer dunkelgrauen Hose sowie einem hellblauen Hemd und einem schwarzen Jackett bestand. Der 66-Jährige vervollständigte das Ensemble mit schwarzen Leder-Schuhen, die er ohne Socken trug.

Seine Ehefrau Hilaria erschien auf der Veranstaltung in einem figurbetonten, rosafarbenen Trägerkleid, das fast bis auf den Boden reichte. Dazu kombinierte sie weiße Pumps. Ihre dunklen Haare hatte sie zu Wellen frisiert, die sie über ihre Schultern fallen ließ.

Verklagt Alec Baldwin einen Sheriff?

Erst vor einer Woche hatte Alec Baldwin noch in einem Gerichtssaal gesessen, bevor es zu einer überraschenden Wendung im Prozess gegen ihn kam: Die Richterin hatte das Verfahren in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico wegen eines Verfahrensfehlers der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Damit kann Baldwin auch in keinem neuen Strafverfahren für den tödlichen Schuss am Set des Films "Rust" verantwortlich gemacht werden. Ihm drohten bis zu 18 Monaten Haft. Im Oktober 2021 war die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) beim Dreh des Films "Rust" durch eine Kugel aus einer von Baldwin gehaltenen Schusswaffe tödlich verletzt worden.

Nach der Einstellung seines Strafprozesses könnte Alec Baldwin nun angeblich einen Staatsanwalt und einen Sheriff verklagen, weil sie in dem Fall Beweise zurückgehalten haben sollen. Das berichtete das US-Promiportal "TMZ". Die Anwältin der Familie von Halyna Hutchins hat ebenfalls angekündigt, dass die Angehörigen der getöteten Kamerafrau weiter für Gerechtigkeit kämpfen wollen. Sie sagte laut US-Medienberichten, dass die Einstellung des Strafprozesses gegen Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung "uns nur darin bestärkt, in dem Zivilprozess Gerechtigkeit zu suchen".