Stars Alec Baldwin: Prozess vorerst abgesagt

08.02.2024

Der bevorstehende Prozess gegen Alec Baldwin im Zusammenhang mit den ‚Rust‘-Dreharbeiten wurde abgesagt.

Der 65-jährige Schauspieler hat im Zusammenhang mit dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins – die im Oktober 2021 am Set des Films mit einer versehentlichen geladenen Requisiten-Waffe erschossen wurde – auf nicht schuldig plädiert und sollte am 6. August vor Gericht erscheinen. Am Dienstag (6. Februar) kam es jedoch zu einer Versetzung des Richters, was das Erste Bezirksgericht dazu veranlasste, den Termin für die Auswahl der Geschworenen am 6. August und den Verhandlungstermin abzusagen, berichtet ‚Entertainment Tonight‘.

Der ehemalige ‚30 Rock‘-Star plädierte letzte Woche auf nicht schuldig und obwohl er ohne Kaution auf freiem Fuß ist, legte der Richter von New Mexico, T. Glenn Ellington, Bedingungen fest, an die er sich halten muss. Gemäß den Bedingungen der Freilassung darf er keine Schusswaffen besitzen oder Alkohol trinken und darf keinen Kontakt zu Zeugen in dem Fall haben, außer aus geschäftlichen Gründen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von ‚Rust‘. In der Erklärung des Richters hieß es: „Dem Angeklagten ist es nur in der hier dargelegten Eigenschaft gestattet, Kontakt zu potenziellen Zeugen zu haben: Im Zusammenhang mit dem ‚Rust‘-Film und anderen damit zusammenhängenden und nicht verwandten geschäftlichen Angelegenheiten.“

Außerdem ist es Baldwin gestattet, weiterhin Matthew DelPiano als seinen Agenten einzusetzen. „Eine Erörterung des Vorfalls mit den Zeugen, die als Mitangeklagte benannt sind, ist nur so lange zulässig, wie solche Gespräche ausschließlich in Anwesenheit von Anwälten für zivilrechtliche Zwecke geführt werden.“ Alec wurde auch angewiesen, „weder direkt noch indirekt Zeugen oder Mitglieder der Besetzung und der Crew aufzufordern, an der Dokumentation mit Moxie-Filmen teilzunehmen oder Aussagen über die Sicherheit am ‚Rust‘-Set außerhalb der üblichen Ermittlungsverfahren einzuholen“.

Es ist das zweite Mal, dass der ‚Boss Baby‘-Star im Zusammenhang mit dem Tod der 42-jährigen Halyna angeklagt wurde, nachdem die ersten Anklagen im April 2023 fallen gelassen wurden. Die Staatsanwaltschaft erhob neue Anklage, nachdem sie Beweise auf der Grundlage weiterer forensischer Tests an der Waffe erhalten hatte, und Alec droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten, wenn er für schuldig befunden wird. Der Regisseur des Films, Joel Souza (50) wurde ebenfalls von derselben Kugel in die Schulter getroffen, die Halyna tötete. Alec hat behauptet, dass er nicht den Abzug betätigt habe, aber die von der Sonderstaatsanwaltschaft angeordneten Tests kamen zu dem Schluss, dass der Colt. 45 nur durch das Ziehen des Abzugs abgefeuert worden sein kann. Alecs Anwälte werden die Schlussfolgerung wahrscheinlich anfechten und haben angemerkt, dass die Waffe bei früheren Testschüssen in einem FBI-Labor kaputt gegangen war.