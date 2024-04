Vor Prozess wegen fahrlässiger Tötung Alec Baldwin reicht Zeugenliste für „Rust“-Prozess ein

Alec Baldwin vor dem tödlichen Unfall am Set des Westerns "Rust" im Jahr 2021 (tj/spot)

SpotOn News | 20.04.2024, 10:56 Uhr

Am 10. Juli muss Hollywood-Star Alec Baldwin wegen mutmaßlicher fahrlässiger Tötung an einem Film-Set vor Gericht. Nun reichte er eine Zeugenliste ein - auf der sich nun doch keine prominenten Kollegen wie Mickey Rourke finden.

Im Oktober des Jahres 2021 kam es auf der "Bonanza Creek Ranch" in New Mexico zu einem tragischen Unfall bei den Dreharbeiten für den Western "Rust", bei dem Alec Baldwin (66) nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent mitwirkte. Bei den Proben für eine Schießerei in einer Holzkirche wurde dem Schauspieler ein vermeintlich nicht geladener Revolver gereicht, aus der sich schließlich doch ein Schuss löste. Dabei wurde eine Kamerafrau tödlich getroffen, auch der Regisseur Joel Souza (50) wurde durch die Kugel leicht verletzt.

Video News

Gerichtsprozess startet am 10. Juli

Nachdem am 15. April die seinerzeit zuständige Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed (27) wegen fahrlässiger Tötung zu 18 Monaten Haft verurteilt wurde, richtet sich nun die Aufmerksamkeit auf den für den 10. Juli angesetzten weiteren Gerichtsprozess gegen den vermeintlichen Todesschützen Baldwin. Im März dieses Jahres hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Baldwin zusammen mit seinen Strafverteidigern eine Liste mit möglichen Zeugen zusammenstelle, die sich vor Gericht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußern sollten.

Mickey Rourke versprach "100-prozentige Unterstützung"

Für Aufsehen sorgte dabei, dass der Angeklagte, dem Magazin "TMZ" zufolge, angeblich auch zahlreiche Hollywood-Stars wie Mickey Rourke (71), Debra Messing (55) oder Frances Fisher (71) auf diese Liste setzen wollte. Mickey Rourke äußerte sich bereits zu diesen Gerüchten: "Was auch immer Alec braucht, ich werde zu 100 Prozent für ihn da sein. Der Waffenmeister ist vollständig für jede Waffe verantwortlich, die einem Schauspieler übergeben wird."

Zeugenliste ohne Hollywood-Stars

Wie es scheint, hat Alec Baldwin sich dafür entschieden, den Prozess ohne prominente Unterstützung im Zeugenstand durchzustehen. Nach einem aktuellen Bericht von "TMZ" reichte Baldwins Verteidigerteam am gestrigen Freitag die Zeugenliste ein, auf der sich nun keiner dieser Filmstars finden soll. Als größte Überraschung bei der Aufstellung gilt die Tatsache, dass der Angeklagte im Prozess auch noch einmal die bereits verurteilte Waffenmeisterin Gutierrez-Reed vernehmen lassen will, bei der man nicht davon ausgehen kann, dass sie im Sinne Baldwins aussagen wird.

Ansonsten soll sich auf der umfangreichen Liste "alles von tatsächlichen Augenzeugen bis hin zu Hilfssheriffs" und diversen "Experten in relevanten Bereichen" finden. Wie "TMZ" weiter berichtet, legte die Staatsanwaltschaft vor Prozessbeginn ebenfalls eine Zeugenliste vor, auf der "doppelt so viele Namen" wie auf Baldwins aufgeführt wurden. Darunter auch der bei dem tragischen Unfall ebenfalls angeschossene Regisseur Joel Souza.