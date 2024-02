König Charles' mutiger Schritt, seine Krebsdiagnose öffentlich zu machen und so Bewusstsein zu schaffen, zeigt bereits erste Erfolge. So tat es ihm nun sein Cousin Kronprinz Alexander von Serbien gleich.

Als sich König Charles III. (75) diese Woche dazu entschieden hat, aus seiner Krebsdiagnose kein Geheimnis zu machen, habe er dies laut Statement des Buckingham Palastes auch "zum Verständnis der Öffentlichkeit" getan. Bereits mit Erfolg: Ein enger Verwandter des britischen Monarchen sah sich von diesem Schritt nun dazu inspiriert, seinerseits von einem Krebsleiden zu berichten. Kronprinz Alexander von Serbien (78), Charles' Cousin, gab per Pressemitteilung an, "im Dezember des vergangenen Jahres herausgefunden zu haben, an Prostatakrebs im Frühstadium zu leiden".

Crown Prince Alexander of Serbia reacts to the news that King Charles III – 'my dear cousin and friend' – has cancer and reveals that 'in December last year I found out that I have early-stage prostate cancer'. pic.twitter.com/Q3rONxv5Ph

— Majesty Magazine & Joe Little (@MajestyMagazine) February 6, 2024