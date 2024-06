Bei den French Open Alexander Zverev im Finale in Paris: Diese Promis freuen sich mit ihm

Alexander Zverev steht am Sonntag im Finale der French Open. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.06.2024, 10:41 Uhr

Alexander Zverev steht erstmals im Finale der French Open und hat die Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg. Mit dem deutschen Tennisstar freuen sich zahlreiche Promis.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (27) steht erstmals im Finale der French Open und könnte seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Im Kampf um den begehrten Coupe des Mousquetaires trifft der Hamburger am Sonntagnachmittag (9. Juni, 15 Uhr) in Roland Garros auf den Spanier Carlos Alcaraz (21). Mit Zverev freuen sich zahlreiche Promis über den Finaleinzug.

Video News

Diese Promis gratulieren Zverev zum Finaleinzug in Paris

Allen voran seine Freundin Sophia Thomalla (34), die ihrem Partner in einer Instagram-Story mit "OMG" gratulierte. Aber Zverev hat noch zahlreiche weitere Fans in der Sport- und Promiwelt: Unter einem Instagram-Post, in dem der Tennisstar seinen Einzug mit den Worten "Dieses Finale-Gefühl" und drei Flammen-Emojis feiert, kommentierte etwa Moderator Kai Pflaume (57) mit "Einer geht noch" und mehreren Emojis.

Reality-Star Carmen Geiss (59) schrieb: "Jetzt bin ich mir sicher, dass du das Finale rocken wirst." Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (34) merkt an: "Der Job ist noch nicht erledigt." Biathletin Franziska Hildebrand (37) kommentierte: "Ganz, ganz stark, Daumen gedrückt für den letzten Tanz."

Alexander Zverev erwartet "schwieriges Match"

Alexander Zverev selbst freut sich zwar über den Einzug ins Finale, weiß aber auch, dass es ein schwieriges Match werden wird: "Ich glaube, in einem Grand-Slam-Finale gibt es keine einfachen Matches und keine einfachen Gegner", sagte er im Interview im Anschluss an seinen Halbfinal-Sieg. "Wenn man im Finale von Roland Garros ist, dann verdient man das auch. Das gilt auch für ihn [Alcaraz, Anm. d. Red.]. Er hat heute ein fantastisches Match gespielt, und generell ein fantastisches Turnier. Ich erwarte ein sehr schwieriges Match."