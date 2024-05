In Kombi mit Taillengürtel Alles in einem: Kurze Einteiler geben im Sommer den Ton an

Auch auf dem Catwalk sind derzeit überall kurze Jumpsuits mit Taillengürtel zu sehen. (eee/spot)

An diesem It-Piece kommt im Sommer kaum jemand vorbei: Kurze Einteiler sind angesagt wie nie und lassen sich vielfältig stylen und in Szene setzen. Wie, zeigen Mode-Stars wie Elsa Hosk oder Olivia Culpo.

Stylisch angezogen mit nur einem Kleidungsstück? In diesem Sommer kein Problem. Kurze Einteiler erleben jetzt einen regelrechten Fashion-Hype. Aktuell kommen sie vor allem in hellen Farben wie Cremeweiß oder warmen Beige-Tönen daher. Dazu wird vornehmlich ein bestimmtes Accessoire kombiniert: ein Taillengürtel. Wie das aussehen kann, zeigen uns zahlreiche It-Girls in den sozialen Medien.

Der perfekte Look an warmen Sommertagen

Model Olivia Culpo (32) etwa präsentiert auf Instagram einen cremeweißen Einteiler mit langen Ärmeln, Kragen und Knopfleiste. Da dieser eher sportlich-lässig wirkt, hat sie diesen mit einer hellbeigen Corsage kombiniert. Dadurch wirkt der Look prompt um einiges eleganter und extravaganter. Weiße Stilettos mit Pfennigabsatz ergänzen das modische Ensemble. Ihren brünetten Bob ließ Culpo offen und natürlich wellig.

Ähnlicher Einteiler, andere Farbe: Model Elsa Hosk (35) findet an dem modernen Schnitt ebenfalls gefallen, setzt aber auf ein anthrazitfarbenes Modell von Prada – ihr "Lieblings-Look" von dem Luxuslabel, wie sie selbst auf Instagram schreibt. Das It-Piece stylt sie mit einem schwarzen Taillengürtel mit silberner Schnalle und einem schwarzen Tuch mit Kreis-Print. Schwarze Pumps und eine beige Shopper-Bag machen das Outfit komplett.

Luftiger Leinen-Einteiler – mit und ohne Bluse

Auch im Sommerstoff schlechthin sind die beliebten Jumpsuits derzeit zu finden: Leinen. Model und Fashion-Bloggerin Larisa Goncharova zeigte ihren Fans und Followern unlängst einen sandfarbenen Leinen-Einteiler mit Westenoberteil und Knopfleiste. Dazu setzt sie auf einen schmalen Taillengürtel in hellgrau – und auf eine weiße Baumwollbluse darunter. Wenn das keine Inspiration für kühlere Sommertage ist …

Darüber hinaus erfreuen sich derzeit auch Einteiler aus Denim großer Beliebtheit. Jeans-Jumpsuits sind aktuell oft trägerlos und mit Knopfleiste oder im lässigen Cargo-Stil zu finden. Diese machen sich weniger gut im Büro, passen aber umso mehr zur Festival-Saison!