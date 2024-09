Stars Alyson Hannigan: Sie schaffte es nicht, die Spin-Off-Serie zu schauen

Bang Showbiz | 31.08.2024, 08:00 Uhr

Alyson Hannigan kann es immer noch nicht über sich bringen, die Spin-off-Serie von ‚How I Met Your Mother‘ zu schauen.

Die 50-jährige Schauspielerin spielte zwischen 2005 und 2014 die Rolle der Lily Aldrin in der TV-Sitcom, doch Alyson hat noch nie eine Folge der Spin-off-Show ‚How I Met Your Father‘ gesehen, die 2022 herauskam.

Die Schauspielerin sagte jetzt gegenüber ‚People‘: „Ich hätte sie anschauen sollen. Aber ich konnte es einfach nicht. Es hat mich einfach traurig gemacht, weil ich dachte: Oh, das ist das gleiche Set.“ Alyson hat immer noch sehr gute Erinnerungen an die Dreharbeiten zur letzten Staffel von ‚How I Met Your Mother‘. Die Schauspielerin, die in der erfolgreichen TV-Show neben Jason Segel, Cobie Smulders und Neil Patrick Harris zu sehen war, sagte: „Ich erinnere mich, dass ich während der Serie ziemlich emotional war, weil es viele ‚Ein letztes Mal‘-Momente gab. Wir alle haben uns das Jahr genommen, um all die Momente zu würdigen, von denen wir in den vielen Staffeln, die wir geschafft haben, so viele hatten.“

Alyson gab schon früher zu, dass sie „großartige Erinnerungen“ an ihre Zeit in der langjährigen Sitcom habe. Die Schauspielerin verriet, dass sie es geliebt habe, so viele Jahre lang mit den Darstellern und der Crew der Serie zusammenzuarbeiten, und sie beschrieb ‚How I Met Your Mother‘ als eine „unglaubliche Show“. Alyson – die auch mit der ‚American Pie‘-Filmreihe großen Erfolg hatte, bevor sie zur Sitcom kam, sagte gegenüber ‚People‘: „Es ist irgendwie nur eine Montage großartiger Erinnerungen. Das war einfach so ein wunderbarer Job, zu dem ich jeden Tag gehen konnte, und die Leute waren unglaublich und wir waren einfach albern und lustig und durften diese unglaubliche Show machen. Aber es war einfach ein Riesenspaß. Das war es wirklich.“