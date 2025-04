Musik Posthumer Donna Summer-Song wird von Songwriter Toby Gad veröffentlicht

Toby Gad - credit Oswaldo Cepeda 2025 ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2025, 09:00 Uhr

Ein posthumer Donna Summer-Song wird von dem deutschen Songwriter der Stars, Toby Gad, veröffentlicht.

Der Grammy-nominierte Texter und Produzent hinter Hits von Madonna, John Legend und Beyoncé, um nur einige zu nennen, hat die größten Hits seiner Karriere mit aufstrebenden Stars und einigen bekannten Gesichtern auf der LP ‚PIANO DIARIES – THE HITS‘ neu interpretiert, deren Deluxe-Edition kürzlich veröffentlicht wurde. Während der Promotion des Projekts verriet Toby, dass er und die verstorbene Queen of Disco – zu deren Hits ‚I Feel Love‘, ‚Love To Love You Baby‘ und ‚Bad Girls‘ gehören – vor ihrem Tod im Jahr 2012 im Alter von 63 Jahren gemeinsam an einem Track gearbeitet haben. Er plant, den Song in „ein paar Monaten“ zu veröffentlichen.

In einem exklusiven Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ plauderte Toby aus: „In Zukunft werde ich neue Singles mit neuen Songs mit der gleichen klanglichen Handschrift veröffentlichen. Und ein Song, den ich mit Donna Summer geschrieben habe, bevor sie starb, und den ich veröffentlichen werde. Das ist ein unveröffentlichter Song, an dem ich arbeite, und in ein paar Monaten wird er erscheinen, und ich bin sehr stolz darauf.“

Er erinnerte sich auch an seine Zeit bei der Arbeit am letzten Album der Musiklegende, ‚Crayons‘ von 2008, und fuhr fort: „Donna und ich, wir verbrachten einige schöne Zeiten in ihrem Strandhaus. Ich habe mit ihr an ihrem letzten Album gearbeitet. Ich hatte drei Songs auf ihrem letzten Album. Sie war so eine Ikone, also bin ich wirklich stolz darauf, dass das bald herauskommt.“

‚PIANO DIARIES – THE HITS (Deluxe)‘ zeigt eine außergewöhnlich talentierte Gruppe von Underground-Sängern, darunter Jerub, Elijah Blake, Justin Jesso, Antonique Smith, Shuba, Mae Mae, Alex Kinsey und Casey Abrams, mit Tobys Ziel, die Fackel an neue Talente weiterzugeben. Der gebürtige Münchner ist Co-Autor von John Legends‘ ‚All of Me‘, Beyoncés ‚If I Were A Boy‘ und Fergies ‚Big Girls Don’t Cry‘ und hat satte 19 Milliarden Streams unter seinem Namen. ‚PIANO DIARIES – THE HITS (Deluxe)‘ ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen zum Streamen verfügbar.

PIANO DIARIES – THE HITS (Deluxe):

1. All of Me feat. Celina Sharma

2. If I Were a Boy feat. Angelina Jordan

3. Big Girls Don’t Cry feat. Victoria Justice

4. Untouched feat. Johnny Orlando

5. Here’s To Us feat. Elijah Blake

6. No Matter What feat. Mae Mae

7. Living For Love feat. Jerub

8. Fire Under My Feet feat. Justin Jesso

9. Skyscraper feat. Camilyo

10. Don’t Hold Your Breath feat. Shuba

11. Who You Are feat. Louisa Johnson

12. Love Song to the Earth feat. Antonique Smith

13. I Do feat. Casey Abrams

14. Feel Good feat. Paravi

15. Year Without Rain feat. Alex Kinsey

16. Little Do You Know feat. Keke Palmer and Aloe Blacc