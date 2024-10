Film Josh Brolin: In Verhandlungen für Rolle in ‚Running Man‘-Neuverfilmung

Josh Brolin - Dune: Part Two - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 16:00 Uhr

Josh Brolin soll in den letzten Verhandlungen stehen, den Bösewicht in der ‚Running Man‘-Neuverfilmung zu spielen.

Der kommende Film, der eine Neuinterpretation des gleichnamigen Streifens von Arnold Schwarzenegger von 1987 ist, dreht sich um einen verzweifelten Mann (Glen Powell), der sich für die Teilnahme an der TV-Spielshow ‚Running Man‘ anmeldet, in der Staatsfeinde dem Tod durch die Stalker des Spiels entgehen müssen, um ihre Freiheit zu erlangen.

Der 56-jährige Brolin wird voraussichtlich den skrupellosen Produzenten der TV-Sendung verkörpern. Neben dem ‚Avengers: Infinity War‘-Darsteller wurde vor kurzem auch die ‚The Mandalorian‘-Schauspielerin Katy O’Brian in die Besetzung des Projekts aufgenommen, die eine der Kandidatinnen in der Show darstellen wird. Der neue Film, der auf dem Roman von Stephen King aus dem Jahr 1982 beruht, den er unter dem Pseudonym Richard Bachman schrieb, wird vom ‚Baby Driver‘-Filmemacher Edgar Wright gedreht, der zudem das Drehbuch zusammen mit Michael Bacall geschrieben hat. Am Anfang des Monats hatte Paramount Pictures angekündigt, dass der Film am 21. November 2025 in die Kinos kommen würde, wobei die Produktion noch in diesem Jahr beginnen soll. Zuvor hatte Powell verkündet, dass er derzeit viel Fitnesstraining zur Vorbereitung auf das Projekt absolvieren würde.