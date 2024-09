Stars Oasis löst einen Wettkampf unter Streaming-Riesen aus

Liam Gallagher of Oasis - GETTY - 2004 Glastonbury Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2024, 16:04 Uhr

Die Band wird demnächst ihre langersehnte Reunion-Tournee starten. Eine dazugehörige Dokumentation verspricht ein Millionenpublikum.

Die Dokumentation der Oasis-Reunion-Tournee führt aktuell zu einem Wettkampf unter internationalen Streaming-Anbietern.

Nachdem Frontmann Liam Gallagher und sein Bruder Noel ihren 15 Jahre andauernden Streit endlich beendet haben, plant die legendäre britische Band eine ausgedehnte Konzertreise, die ihnen Schätzungen zufolge umgerechnet über 450 Millionen Euro einbringen wird. Auch ein Film über die Comeback-Tour ist geplant. Die exklusiven Rechte an der Doku versuchen sich jetzt offenbar verschiedene Streaming-Riesen zu sichern. Ein Insider behauptete dazu im Gespräch mit der britischen Zeitung ‚The Sun‘, dass insbesondere die Verantwortlichen bei Apple TV+ derzeit mit Höchstgeboten ins Rennen um den Oasis-Streifen gehen.

„Das wird der Film des Jahrzehnts und die Bosse bei Apple TV+ schlagen riesige Summen vor, um die Rechte an dieser Dokumentation einzusacken“, erklärte der Experte im Interview. „Sie haben Konkurrenz von anderen Streaming-Anbietern wie Amazon Prime und Netflix, aber Apple stürzt sich wirklich kopfüber ins Rennen.“ Im Juli 2025 starten Oasis ihre Comeback-Tour mit einem Auftritt in Cardiff. Weitere Konzerte in Großbritannien, Irland und in den USA folgen. Deutschlandtermine wurden bisher nicht angekündigt.