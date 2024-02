Film America Ferrera: Rolle in ‚The Lost Bus‘

America Ferrera attends the 29th Annual Critics Choice Awards Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2024, 12:00 Uhr

America Ferrera übernimmt eine Rolle an der Seite von Matthew McConaughey in ‚The Lost Bus‘.

Die 39-jährige Schauspielerin hat sich dem Cast des Dramas des Oscar-nominierten Filmemachers Paul Greengrass angeschlossen.

Der Film, der von Apple Original Films entwickelt, vertrieben und produziert wird, beruht auf Lizzie Johnsons Buch ‚Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire‘ über die verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Jahr 2018, die über 100 Todesopfer forderten. Das kommende Projekt wird noch in diesem Frühjahr in Produktion gehen und konzentriert sich auf Kevin McKay (McConaughey) und Mary Ludwig (Ferrera), einen Busfahrer und eine Lehrerin, die einen Bus mit Schulkindern durch das Feuer führen. America spielte in ‚Barbie‘ die Rolle der Mattel-Mitarbeiterin Gloria, was eine Rolle war, die ihr eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin einbrachte. Der Star verriet zuvor gegenüber der ‚The New York Times‘-Zeitung: „Greta hatte mich gefragt: ‚Warum sagst du mir nicht einfach, was du sagen würdest? Schreib es in deinen eigenen Worten auf. Was würdest du hinzufügen?‘ Nicht jede Regisseurin lädt zunächst die Schauspieler ein, ihre Arbeit neu zu schreiben. Einiges von dem, worüber wir gesprochen haben, hat es in das Drehbuch geschafft.“