Amira Aly und Oliver Pocher sind seit diesem Monat offiziell geschieden.

SpotOn News | 28.09.2024, 18:00 Uhr

Amira Aly feiert an diesem Samstag ihren 32. Geburtstag. Ex-Mann Oliver Pocher gratuliert ihr bei Instagram mit einem alten Video.

Kehrt weiter Ruhe in den Rosenkrieg von Oliver Pocher (46) und Amira Aly (32) ein? Der Comedian hat seiner Ex-Frau an diesem Samstag (28. September) zu deren 32. Geburtstag gratuliert. In einer Instagram-Story hat er ein älteres Video geteilt, das die beiden vor Meerkulisse und vor einem Pool zeigt. Gemeinsam performen sie zum Scherz zu Cascadas "Everytime We Touch". "Alles Gute zum Geburtstag", schreibt Pocher dazu. "Dieses Geburtstagsständchen bleibt unfassbar lustig." Das im Juli 2022 veröffentlichte Reel hatte er damals kommentiert mit: "ESC und Fernsehgarten wird kommen! Tanzen ist unser Leben."

"Du wundervoller Mensch"

Auch Freundin Evi gratulierte der Moderatorin in einer Instagram-Story, die Amira Aly in einer eigenen Story teilte. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss schrieb diese: "Happy Birthday, du wundervoller Mensch! Es gibt niemanden, mit dem ich lieber lachen, über das Leben philosophieren oder auch mal über die kleinen Katastrophen des Alltags reden würde. Du verstehst mich wie kein anderer Mensch, und dafür bin ich dir unendlich dankbar." Sie wünsche Amira "ein weiteres Jahr voller schöner Momente, liebe Menschen um dich herum und ganz viel Glück. Mögen all deine Träume in Erfüllung gehen!" Ebenso gratulierte der Sender VOX bei Instagram Amira Aly: "Wir wünschen dir, liebe Amira, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Seit 2022 ist sie neben Laura Dahm Moderatorin für das Boulevard-Magazin 'Prominent'."

Oliver Pocher bestätigte Anfang September, dass die Scheidung von Amira Aly rund ein Jahr nach dem Beziehungsaus mittlerweile rechtskräftig sei. Zu einem Hochzeitsfoto des ehemaligen Paares erklärte Pocher bei Instagram: "Seit heute sind Amira und ich offiziell geschieden!" Wie gewohnt, konnte der Comedian sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Schade… Ich dachte es hält für immer (länger). (P.S.: Foto ist nicht aktuell)"

Pocher und Aly hatten 2019 geheiratet, sie haben zwei gemeinsame Söhne. Das Ende ihrer Beziehung hatten sie im Sommer 2023 im damals noch gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" öffentlich gemacht. Danach entbrannte ein Rosenkrieg, der für unzählige Schlagzeilen sorgte. Anfang Juli gab Amira Aly ihr Pärchendebüt mit Moderator Christian Düren (34). Gemeinsam besuchten sie eine Show des deutschen Modelabels Marc Cain im Rahmen der Berliner Fashion Week. "Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist." Jetzt müsse sie sich "erstmal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss", erzählte sie damals der "Bild"-Zeitung.