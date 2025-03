Stars Amira Aly geht unter die Schauspielerinnen

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 14:00 Uhr

Die Podcast-Moderatorin hat eine Rolle in einem Kinofilm ergattert.

Amira Aly hat eine Rolle im Kinofilm ‚Im Zeichen des Drachen‘ ergattert.

Die 32-jährige Nachwuchsschauspielerin steht aktuell gemeinsam mit Erol Sander in Regensburg für den Spielfilm vor der Kamera. Wie unter anderem die ‚Bild‘ berichtet, verkörpert Amira in dem Streifen eine Archäologin, die sich auf Mythen und Legenden spezialisiert hat. Im Gespräch mit der Zeitung sagte die zweifache Mutter über ihre erste Kinorolle: „Ich freue mich unglaublich, meinen ersten Kinofilm spielen zu dürfen und diese Chance zu erhalten. Es ist ein tolles Drehbuch mit einem wunderbaren Cast und einem talentierten jungen Regisseur.“ Um den Charakter auch möglichst überzeugend rüberbringen zu können, bereitet sich Amira laut eigener Aussage bereits seit mehreren Wochen auf die Dreharbeiten vor. „Der Charakter hat so viele Facetten und ist eine wahre Herausforderung zu spielen“, verrät sie über ihren Part.

In der Vergangenheit war die Ex von Oliver Pocher bereits im ‚Traumschiff‘ und in der Serie ‚Marie fängt Feuer‘ zu sehen. Dass sie zukünftig gerne mehr als Schauspielerin arbeiten will, hatte Amira bereits vor längerer Zeit im Interview mit ’spot on news‘ verraten: „Die Schauspielluft zu schnuppern hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen […].“