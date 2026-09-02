Stars Amira Aly: Kann sie sich eine zweite Hochzeit vorstellen?

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 18:00 Uhr

Die Moderatorin spricht offen über ihre Zukunftspläne mit Christian Düren.

Amira Aly verrät, ob eine weitere Ehe für sie infrage kommt.

Die Moderatorin war von 2019 bis 2024 mit Oliver Pocher verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Derzeit erwartet Amira ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem neuen Partner Christian Düren – es wird ein Mädchen. In einer neuen Folge ihres Podcasts ‚Amira + 1‘ unterhielt sich die 33-Jährige mit Familienrechtsanwältin Saskia Schlemmer. Dabei kamen knifflige Themen wie Ehevertrag und Scheidung zur Sprache.

Die Expertin stellte Amira schließlich eine persönliche Frage: Würde sie selbst noch einmal heiraten? Die ehemalige ‚Let’s Dance‘-Kandidatin musste zunächst lachen. „Vielleicht ist es nicht der optimale Zeitpunkt, mich das zu fragen, nach diesem Gespräch“, erklärte sie. Ihre Antwort fiel jedoch überraschend deutlich aus: „Ja, grundsätzlich ja.“ Ganz unbeschwert betrachtet die Österreicherin das Thema heute allerdings nicht mehr. „Es ist kompliziert, das zu beschreiben, wie ich es gerade empfinde“, räumte Amira ein. Eine Hochzeit finde sie weiterhin „super schön und romantisch“.

Gleichzeitig beschäftige sie sich inzwischen stärker mit der Frage, was eine Ehe langfristig bedeute und welche Folgen sie möglicherweise habe. Ihre eigene Geschichte dürfte dabei eine große Rolle spielen. Im August 2023 hatten Amira Aly und Oliver Pocher ihre Trennung öffentlich gemacht, die Scheidung folgte im Jahr darauf. Das Liebes-Aus entwickelte sich schnell zu einem öffentlichen Rosenkrieg mit zahlreichen Schlagzeilen. Seit Ende 2023 ist die Podcasterin mit Moderator Christian Düren liiert. Trotz ihrer negativen Erfahrungen kann sie sich eine weitere Hochzeit vorstellen. „Es ist nicht ausgeschlossen und grundsätzlich ist es ja ein schönes Konzept, wenn es dann auch für immer hält“, so Amira.