Amira Pocher: Das hält sie von Cora Schumacher

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2024, 18:00 Uhr

Amira Pocher äußert sich zur Romanze von Ex Oliver Pocher und Cora Schumacher.

Seitdem sich das Paar im Herbst letzten Jahres trennte, gab es viel öffentlichen Zoff zwischen Olli und Amira. Er machte ursprünglich auch kein Geheimnis daraus, dass er an der Beziehung hatte festhalten wollen. Sie hingegen soll bereits einen neuen Partner haben und auch der Komiker scheint sich neu zu orientieren. Im Dschungelcamp gab Cora Schumacher vor ihrem frühzeitigen Ausstieg zu, dass sie ein Techtelmechtel mit Oliver Pocher hatte.

Fans, die den Rosenkrieg beobachtet hatten, rechneten nun bereits mit dem nächsten Drama. Amiras Reaktion auf Cora war allerdings überraschend. In ihrem Podcast ‚Hey Amira‘ äußerte sie sich dazu und hatte nur Positives über die Ex von Ralf Schumacher zu sagen: „Ich muss ja sagen, ich finde Cora schon unfassbar sympathisch. Also, sie kommt sehr, sehr natürlich, lieb, offen und so rüber. Man merkt, sie ist ein herzensguter Mensch.“ Sie wünscht der Showbiz-Kollegen alles Gute für die Zukunft.

Cora, die nach ihrer Aussage im Dschungel von Oliver Pocher öffentlich fies kommentiert wurde, nimmt die Komplimente von Amira gern an. In ihrer Instagram-Story postete sie einen Screenshot eines RTL-Artikels zu dem Thema und schrieb dazu: „Danke liebe Amira, kann ich nur zurückgeben.“ Na, wenn sich da mal nicht zwei Frauen gegen einen Komiker verbünden.