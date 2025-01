Stars Amy Adams: Das bringt ihre wilde Seite hervor

Bang Showbiz | 11.01.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, dass sie zum Tier wird, wenn ihre Tochter in irgendeiner Form attackiert wird.

Amy Adams verrät, das sie auch „wild“ sein kann.

Die US-Schauspielerin zieht mit ihrem Ehemann Darren Le Gallo die 14-jährige Tochter Aviana groß. Auf die Frage, ob sie eine „animalische Seite“ habe, offenbart sie gegenüber dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Ja, wenn sich jemand an meiner Tochter vergreift, werde ich wütend. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie in irgendeiner Weise bedroht wird, ist das die Sache, die es am meisten antreibt. Wenn ich ein Seelentier hätte, würde ich mich für den Wolf entscheiden, weil ich ein Rudeltier bin und die Nähe einer engen Gruppe um mich herum genieße und die Art und Weise, wie sie sich gegenseitig helfen und miteinander verbunden bleiben.“

Amy spielte kürzlich in der schwarzen Horrorkomödie ‚Nightbitch‘ aus dem Jahr 2024 eine Figur, die ihre Karriere als Künstlerin aufgibt, um eine Hausfrau zu sein. Die Hollywood-Darstellerin kann nachvollziehen, dass ihre Figur den Erziehungsalltag „monoton“ findet. „Sie hat mit einer Menge Isolation zu kämpfen und wir bekommen einen Eindruck davon, wie sehr sich alles wiederholt und wie sehr sich ihr früheres Selbstverständnis von ihrer jetzigen Identität unterscheidet“, erklärt sie.

Die 50-Jährige ist dankbar, dass sie bei der Erziehung von Aviana unterstützt wurde. „Mutterschaft und Elternschaft können manchmal ziemlich isolierend sein und wir haben das Gefühl, dass wir die Antworten haben sollten, während sie früher weitergegeben wurden und jeder bei der Erziehung der Kinder half. Deshalb denke ich, dass die Gemeinschaft sehr wichtig ist“, betont der Star.