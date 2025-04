Film Rami Malek wollte von anderen Schauspielern lernen

Rami Malek attends the 94th Annual Academy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 11:00 Uhr

Der 'The Amateur'-Darsteller wollte am Set des Films unbedingt improvisieren.

Um bei ‚The Amateur‘ zu improvisieren, schaute Rami Malek bei seinen Kollegen ab.

Der 43-jährige Schauspieler spielt in der Verfilmung des Romans ‚Sein oder Nichtsein‘ aus dem Jahr 1981 einen CIA-Kryptographen. Um die Szenen vor der Kamera möglichst authentisch wirken zu lassen, war es Malek wichtig, dann und wann zu improvisieren und vom Drehbuch abzuweichen. Inspiration holte sich der Hollywoodstar dafür von seinen Kollegen. Im Gespräch mit ‚ScreenRant‘ erzählt er: „Ich wollte einfach diese Person festhalten durch die greifbare Natur ihrer Besitztümer, daran dachte ich. Das unterscheidet diesen Charakter von einer Reihe anderer Actionhelden. Ich schaue zurück, um von anderen Schauspielern zu lernen.“

Um seine Rolle in ‚The Amateur‘ richtig darzustellen, studierte Malek deshalb die Performances berühmter Schauspielerinnen und Schauspieler. „Ich weiß noch, als ich an Paul Thomas Andersons Film ‚The Master‘ mitwirkte und den großartigen Philip Seymour Hoffmann und Joaquin Phoenix und Amy Adams sah, wie sie diese Dinge im Moment taten. Ich hatte Impro-Momente noch nie so gemacht gesehen… naja, nicht zu weit weg vom Text oder so. Diese Momente kamen einfach, weil man den Charakter kannte und in seinem Element war.“