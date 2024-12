Stars Amy Adams: Kein Make-up mehr

Amy Adams - Governors Ball - November 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2024, 11:00 Uhr

Die 50-jährige Schauspielerin hat für ihre Tochter aufgehört, Make-up zu tragen.

Amy Adams hat zum Wohle ihrer Tochter aufgehört Make-up zu tragen.

Die 50-jährige Schauspielerin zieht gemeinsam mit ihrem Ehemann Darren Le Gallo die 14-jährige Aviana groß. Das Mädchen bat seine Mutter vor längerer Zeit darum im Alltag weniger Make-up tragen, damit sie „wie Mama aussieht“ und „nicht wie Amy Adams“. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ verriet Amy dazu: „Sie mag es nicht, wenn ich Make-up trage. Sie sagt dann ‚Ich will einfach, dass du wie Mama aussiehst, nicht wie Amy Adams.‘ Und ich antwortete ‚Alles klar.‘ Also gab es Jahre, in denen ich kein Make-up trug egal wo wir hingingen. Naja, ich habe schon etwas beim Mascara geschummelt. Aber ja, ich trug kein Make-up, weil sie wollte, dass ich einfach ihre Mama bin.“

Aviana scheint offenbar ganz besondere Vorstellungen vom Aussehen ihrer Mutter zu haben. „Ich bin meistens die am wenigsten zurecht gemachte Person in meinem Haus. Aber seit kurzem, auf Bitten meiner Tochter, arbeite ich an einer Verbesserung. Sie sagt mir ‚Du kannst keine Sportkleidung tragen, wenn du keinen Sport machst, Mama. Du kannst nicht nur den Leisure-Teil von Athleisure machen.‘“