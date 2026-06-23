Stars Amy Adams rettete einem Messerstich-Opfer das Leben

Amy Adams - Governors Ball - November 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 10:00 Uhr

Amy Adams rettete einem Messerstich-Opfer das Leben.

Amy Adams hat einem Mann nach einer Messerattacke möglicherweise das Leben gerettet: dank Erste-Hilfe-Kenntnissen, die sie während ihrer Arbeit an einer Krankenhausserie erlernt hatte.

Die Schauspielerin erzählte im Podcast ‚SmartLess‘, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Darren Le Gallo, ihrer 15-jährigen Tochter Aviana und ihrem Vater Richard gerade ein Restaurant in Santa Monica, Kalifornien, verlassen hatte, als sie draußen plötzlich Schreie hörte. Amy erinnerte sich: „Wir kamen gerade aus unserem Lieblingsrestaurant in Santa Monica. Da schrien einige Leute, und ein Mann lief herum. Sie riefen: ‚Er stirbt!'“ Ihr Mann habe sofort erkannt, was passiert war. „Mein Mann sagte: ‚Das ist Blut!‘ Ich antwortete: ‚Darren, bleib bei unserer Tochter.‘ Mein Vater und ich sind sofort hingelaufen.“

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann eine Stichverletzung am Hals erlitten hatte: „Er blutete stark und seine Freunde waren völlig panisch.“ Zufällig hatten Amy und ihr Vater Strandhandtücher dabei, die sie nutzten, um die Blutung einzudämmen. „Ich saß neben ihm und sagte: ‚Du musst deinen Puls beruhigen. Atme tief ein. Je mehr du kämpfst, desto schneller wirst du verbluten. Leg dich hin. Lass uns das hochlagern.'“

Die Oscar-nominierte Schauspielerin erklärte, dass ihr ihre Rolle in der Krankenhausserie ‚Dr. Vegas‘ aus dem Jahr 2004 geholfen habe. Dort habe sie grundlegende medizinische Kenntnisse und Erste-Hilfe-Maßnahmen kennengelernt. Besonders bewegend war für Amy ein Wiedersehen etwa ein Jahr später: „Ein Mann kam in einem Restaurant auf mich zu und sagte: ‚Ich habe gehört, dass du und dein Vater dabei wart, als jemand niedergestochen wurde.'“ Zunächst habe sie die Situation nicht erfasst: „Plötzlich dachte ich: ‚Oh mein Gott, du bist es!‘ Es war tatsächlich dieser Mann.“ Er sei damals mit seinem Sohn unterwegs gewesen und habe Tränen in den Augen gehabt. Wie es zu der Messerattacke gekommen war, weiß Amy bis heute nicht genau.