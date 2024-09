Von Isabel Edvardsson An vier Terminen: Motsi Mabuse wird auf „Let’s Dance“-Tour vertreten

Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sind die "Let's Dance"-Jury. (jom/spot)

SpotOn News | 13.09.2024, 11:18 Uhr

Motsi Mabuse wird auf der "Let's Dance"-Tour im Herbst an vier Terminen fehlen. Ein bekanntes Gesicht der RTL-Tanzshow springt für sie ein.

Motsi Mabuse (43) muss ihren Fans die traurige Nachricht überbringen, dass sie bei vier Shows der diesjährigen "Let's Dance"-Tour nicht dabei sein kann. Die Jurorin wird laut RTL am 2. November in München, am 9. November in Hamburg, am 16. November in Hannover und am 23. November in Stuttgart fehlen. Den Grund für ihre Abwesenheit sowie ihr Ersatz wurden ebenfalls bekannt gegeben.

Da Mabuse auch beim britischen Ableger "Strictly Come Dancing" als Jurorin in Live-Shows im Einsatz ist, hätten sich Terminüberschneidungen mit der deutschen Tour ergeben, erklärt RTL. Fans der Tanzsendung (auch bei RTL+) können sich auf ein bekanntes "Let's Dance"-Gesicht freuen, das Motsi Mabuse an den vier Shows vertreten wird.

Motsi Mabuse schwärmt von ihrer "Let's Dance"-Vertretung

"Herzlich Willkommen, liebe Isabel! Wir freuen uns sehr, dass du bei einigen Terminen unserer großen Live-Tour dabei sein wirst", heißt es bei Instagram. Damit wurde Isabel Edvardsson (42) als Ersatz bestätigt. Edvardsson ist seit 2006 mit Unterbrechungen wegen Baby-Pausen als Profi im "Let's Dance"-Team. 2010 war sie auch als Jurorin im Einsatz. Laut Sender hat die Profitänzerin Mabuse schon mehrfach während der Tour vertreten. "Ich bin nach einer längeren Pause bald wieder dabei!", erklärt die Tänzerin zu ihrem erneuten Einsatz. "Wir werden so viel Spaß haben!"

Auch Mabuse hat sich zu ihrem Fehlen bereits geäußert: "Leider kann ich bei den vier Terminen nicht dabei sein, aber ich freue mich schon sehr auf den Rest der Tour!", erklärt sie unter dem Instagram-Post. Ein riesiges Dankeschön gehe an Edvardsson, "dass du einspringst und so toll hilfst – du bist großartig! Ich kann es kaum erwarten, bald wieder mit euch allen auf der Bühne zu stehen. Bis ganz bald!"

Die Tour startet am 29. Oktober in Riesa. Es folgen rund einen Monat lang neben Hamburg und Berlin unter anderem Stationen wie Leipzig, München, Mannheim, Oberhausen, Köln, Hannover, Stuttgart oder auch Dortmund. Erstmals macht die Tour auch in Zürich Halt. Mit dabei sind neben zahlreichen aus der RTL-Tanzshow bekannten Profis auch einige der Promis. Bewertet werden die Auftritte wie gewohnt von der "Let's Dance"-Jury, zu der auch Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) zählen. Moderiert werden die Shows von Daniel Hartwich (46).