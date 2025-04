Stars ‚Let’s Dance‘: Contemporary von Taliso rührt Jurorin Motsi zu Tränen

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi - "Let's Dance" - 01.04.2016 Köln - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2025, 08:59 Uhr

Der paralympische Schwimmer Taliso Engel (22) ist aktuell Teilnehmer bei ‚Let’s Dance‘.

Er zeigt schon seit Wochen in jeder Show sein Tanztalent auf dem Parkett, doch in der sechsten Liveshow am Freitag (4. April) wurde seine Darbietung richtig emotional. Gemeinsam mit Profi-Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) performte er einen Contemporary zu ‚Loving You Is A Losing Game‘ von Duncan Laurence – mit verbundenen Augen.

Taliso Engel leidet an einer Sehbehinderung und kann nur am äußeren Rand seines Blickfelds etwas erkennen. Diesen Umstand baute Partnerin Patricija auf rührende Weise in ihren Contemporary ein. Sowohl Taliso als auch Patricija tanzten mit Augenbinden. Eine Herausforderung, wie der Sportler danach verriet: „Ich sehe eh schon fast nicht und mit Augenbinde noch weniger.“ Auch Patricija fand einen ganz neuen Respekt für ihren Partner, als sie die Augenbinde im Training zum ersten Mal aufsetzte: „Das ist so schwer.“

Über Gänsehaut während und nach der Performance berichteten anschließend viele Zuschauer des Tanzes, unter anderem Moderatorin Victoria Swarovski. Eine, die besonders emotional war, war Jurorin Motsi Mabuse. Sie stand nach dem Tanz sogar vom Jury-Pult auf, um Taliso und Patricija zu umarmen. „Unglaublich“, fasst Motsi die Performance zusammen und lobt die Herausforderung, jemandem, der nicht sehen kann, zu erklären, wie Tanzschritte aussehen müssen. „Wenn es dafür einen Pokal gäbe, den bekämst du, Patricija.“ Co-Juror Jorge Gonzalez verriet in seinem eigenen lobesvollen Urteil außerdem: „Motsi hat geweint.“