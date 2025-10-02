Stars Andrea Kiewel: 10 Kilo leichter und voller neuer Energie

Andrea Kiewel - Fernsehgarten September 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 14:00 Uhr

Andrea Kiewel hat in den vergangenen Monaten ihr Gewicht deutlich reduziert.

Die ZDF-‚Fernsehgarten‘-Moderatorin hat ganze zehn Kilo verloren – und mit ihnen, wie sie selbst schreibt, ist auch ein Stück des alten Lebensgefühls mit verloren gegangen. In einer Kolumne für die ‚Superillu‘, die Anfang Oktober erschien, schildert die 60-Jährige ihren Kampf mit dem inneren Schweinehund und die positiven Veränderungen, die der Gewichtsverlust mit sich gebracht hat.

Am 28. September 2025 verabschiedete sich Kiewel mit der letzten Ausgabe des ‚Fernsehgarten‘ in die Winterpause. Von Erholung ist bei ihr dennoch keine Spur: Stattdessen teilt sie offen, wie sie es geschafft hat, ihre Ernährung umzustellen und ihren Alltag aktiver zu gestalten. In ihrem Text beschreibt sie anschaulich, wie schwer es ihr lange fiel, dem eigenen Verlangen nachzugeben. Ihr „innerer Schweinehund“ sei weniger ein kleines Tier gewesen, sondern eher ein brüllender Löwe, der ständig nach Futter verlangte. Erst vor einigen Monaten habe sie die Kraft gefunden, gegenzusteuern: weniger Zucker, kleinere Portionen, mehr Bewegung. Auf ihrem Plan standen vor allem Ausdauertraining, Pilates und Kraftübungen.

Obwohl die zusätzlichen Kilos für Außenstehende kaum sichtbar waren, machten sich die Veränderungen deutlich bemerkbar. „Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, so die Moderatorin. Das Beste aber: Ihre Blutwerte haben sich derart verbessert, dass sie, wie sie stolz berichtet, inzwischen mit denen einer 30-Jährigen vergleichbar sind.