Stars Jennifer Aniston verrät, wie nervös große Hollywood-Stars bei ‚Friends‘ waren

Jennifer Aniston Morning Show premiere September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 09:30 Uhr

Jennifer Aniston verrät, wie nervös große Hollywood-Stars bei 'Friends' waren.

Jennifer Aniston konnte kaum glauben, wie nervös viele Hollywood-Stars waren, wenn sie einen Gastauftritt bei ‚Friends‘ hatten.

Die 57-jährige Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Rachel Green weltberühmt wurde, erinnerte sich an die zahlreichen prominenten Gaststars der Kultserie – darunter auch ihr damaliger Ehemann Brad Pitt. Im Gespräch mit ihrer ehemaligen Kollegin Lisa Kudrow (62) für die Reihe ‚Actors on Actors‘ von ‚Variety‘ sagte sie: „Die Filmstars, die bei Friends aufgetreten sind: Brad, Bruce Willis, Julia Roberts, Isabella Rossellini. Wir hatten so viele. Sean Penn zum Beispiel. Sie waren immer nervös. Erinnerst du dich? Ich fand es immer faszinierend, wie nervös sie waren.“

Lisa Kudrow, die in der Serie Phoebe Buffay spielte, vermutet, dass der spezielle Stil der Serie für viele Schauspieler ungewohnt war. Sie erklärte: „Ja, sie waren nervös. Weil man sich fragt: Was ist eigentlich der Ton dieser Serie? Es ist kein Theater, aber auch nicht einfach Fernsehen. Es ist kein Film. Was genau ist das hier eigentlich?“ Sie erinnerte sich daran, wie sie einmal versuchte, die besondere Spielweise zu erklären: „Jemand hat mich einmal danach gefragt. Ich wusste nicht, wie ich es beschreiben sollte und sagte einfach: ‚Sprich etwas lauter. Dieselbe Absicht, nur lauter.'“ Jennifer ergänzte lachend: „Einfach lauter!“

Neben Aniston und Kudrow gehörten auch Courteney Cox (Monica Geller), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) und der verstorbene Matthew Perry (Chandler Bing) zur Hauptbesetzung der Serie. Lisa gab außerdem zu, dass sie viele Jahre lang einen Großteil der berühmten Folgen selbst nie gesehen hatte. Inzwischen habe sie dies jedoch nachgeholt. Sie sagte: „Ich habe die Serie von ganzem Herzen geliebt. Wenn ich anfing zu schauen, saß ich plötzlich drei Stunden da, und dann war es zwei Uhr morgens und ich dachte: ‚Ich muss ins Bett! Das ist nicht gut!'“

Jennifer erinnerte sich daran, dass die Besetzung zu Beginn der Serie, die 1994 startete und zehn Staffeln umfasste, die Folgen häufig gemeinsam anschaute. Lisa ergänzte jedoch: „Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber später wurden wir alle so beschäftigt. Es gab ganze Episoden, die ich nie gesehen hatte.“ Sie erklärte auch, warum sie die Serie lange Zeit nicht alleine zu Hause ansehen wollte: „Ich konnte einfach nicht zu Hause sitzen und riskieren, dass jemand vorbeikommt und mich dabei sieht, wie ich eine Serie schaue, in der ich selbst mitspiele. Das war mir irgendwie peinlich.“