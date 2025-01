Stars Andy Cohen: Er entschuldigt sich bei Heidi Montag

Andy Cohen - Billboard Music Awards - May 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2025, 16:00 Uhr

Andy Cohen verkündete, dass er es bedauert, Heidi Montag als „Abschaum“ bezeichnet zu haben.

Der amerikanische Fernsehmoderator hatte die ehemalige ‚Hills‘-Persönlichkeit im Jahr 2011 scharf kritisiert und die Vorschläge zurückgewiesen, dass Heidi der ‚Beverly Hills‘-Version des erfolgreichen Bravo-Franchise beitreten würde.

Nun hat Andy jedoch die Verantwortung für seine Kommentare übernommen, zu denen auch die Aussage gehörte, dass er sich „lieber Messer in die eigenen Augen stechen würde, als sie in diesem Netzwerk zu sehen“. Cohen hatte sich für seinen Kommentar einige Tage später bei Montag entschuldigt. In seiner Radiosendung ‚Andy Cohen Live‘ auf SiriusXM am Mittwoch (29. Januar) sagte Andy erneut: „Ich habe mich vor einigen Jahren bei ‚Andy Cohen Live‘ dafür entschuldigt. Ich habe mich bei ihr entschuldigt, also werde ich auch sagen, dass das gemein war.“ Der Prominente fügte hinzu: „Das war vor 14 Jahren und was ich daran echt nicht mag, ist, dass man sie als Abschaum bezeichnet. Das gefällt mir überhaupt nicht und es tut mir wirklich leid, also entschuldige ich mich noch einmal dafür.“