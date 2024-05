Vorfall aus dem Jahr 2003 Angeblicher sexueller Übergriff: Neue Klage gegen Sean „Diddy“ Combs

Gegen Sean "Diddy" Combs kommen immer mehr Vorwürfe zutage. (stk/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 09:49 Uhr

Eine weitere Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen den US-Star Sean "Diddy" Combs. Er soll sie im Jahr 2003 unter Drogen gesetzt und missbraucht haben.

Der US-amerikanische Rapper Sean "Diddy" Combs (54) sieht sich mit einer weiteren Klage konfrontiert. Nachdem ihm bereits vier Frauen und ein Mann sexuelle Übergriffe bis hin zu einer Gruppenvergewaltigung vorwerfen, meldet sich nun eine weitere Frau mit massiven Anschuldigungen gegen den Musiker. Laut der US-Seite "People" handelt es sich dabei um das ehemalige Model Crystal McKinney, das in seiner Klage einen angeblichen Vorfall aus dem Jahr 2003 angibt.

Die entsprechenden Gerichtsdokumente sollen "People" vorliegen. Die damals 22-Jährige sei Combs demnach in einem Restaurant in New York City von einem gemeinsamen Bekannten – einem namentlich nicht genannten Designer – vorgestellt worden. Sofort habe sich Combs dem angeblichen Opfer angenähert und es im Verlauf des Abends dazu gedrängt, große Mengen Alkohol zu trinken.

Später habe der Musiker McKinney in sein Tonstudio eingeladen und ihr weiteren Alkohol nebst Marihuana gegeben. In der Klageschrift heißt es laut "People", die Frau gehe davon aus, dass entweder einer der Drinks oder das konsumierte Cannabis mit einem Betäubungsmittel versetzt gewesen sei.

In einem Badezimmer sei es dann zu einem sexuellen Übergriff gekommen, an den sich McKinney noch erinnern könne. Später habe sie das Bewusstsein verloren und wachte eigenen Angaben nach erst wieder in einem Taxi auf. Dort sei ihr bewusst geworden, dass sie sexuell missbraucht worden war.

Es soll starke Beweise geben

Laut des Berichts könnte es solide Beweise für die schweren Vorwürfe geben. So soll sich noch immer die ungewaschene Kleidung, die McKinney am Tag des angeblichen Vorfalls getragen hatte, in Plastik eingewickelt in ihrem Besitz befinden. Im Verlauf eines potenziellen Gerichtsprozesses könnten diese auf mögliche Spuren untersucht werden.

Nur kurze Zeit vor diesen neuen Vorwürfen war ein verstörendes Überwachungsvideo aus einem Hotel an die Öffentlichkeit gedrungen. In dem Videomaterial von 2016 ist Combs zu sehen, der seine damalige Freundin Cassandra "Cassie" Ventura brutal zu Boden reißt, sie schlägt und auf sie eintritt. Die Szenen decken sich mit einer inzwischen gegen den Rapper eingereichten Klage.

Drei weitere Frauen und ein Mann gehen derzeit zudem juristisch wegen Belästigungs- und Missbrauchsvorwürfen gegen Combs vor. Und auch gegen seinen Sohn Christian (26) wurde unlängst geklagt – ebenfalls wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs. Für seine Taten auf dem Überwachungsvideo hatte sich der 54-Jährige in einem Instagram-Post unlängst entschuldigt. Die anderen Vorwürfe würde er laut seiner Anwälte hingegen "kategorisch abstreiten".

Ende März 2024 hatten US-Behörden Häuser des Rappers in Los Angeles und Miami durchsucht. Dabei ging es um Vorwürfe des "Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung".