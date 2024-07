Musik Nicole Scherzinger: Neue Musik

14.07.2024

Die Sängerin verrät, dass sie an brandneuen Songs arbeitet.

Nicole Scherzinger arbeitet an neuer Musik.

Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin veröffentlichte nach der Auflösung der Girlgroup im Jahr 2009 zwei Soloalben: 2011 erschien ihr Debüt ‚Killer Love‘ und 2014 folgte ‚Big Fat Lie‘. Nun verrät die Tänzerin, dass sie ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Studioalbum an einem neuen Projekt arbeitet.

Sie erzählte ‚DailyMail.com‘: „Ich arbeite immer an Musik, also kann ich es kaum erwarten, einige der neuen musikalischen Projekte, an denen ich in der Zukunft arbeite, zu präsentieren. Aber diese Zeit wird kommen. Eine Sache nach der anderen, alles zu seiner Zeit.“

Auf die Frage, ob sie sich in Zukunft wieder mit den Pussycat Dolls zusammentun würde, fügte die Musikerin hinzu: „Ich liebe die Pussycat Dolls. Also sage ich immer: Sag niemals nie. Offensichtlich befinde ich mich im Moment an einem anderen Ort in meinem Leben, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt.“

Nicole hat fleißig an ihrem Broadway-Musical ‚Sunset Boulevard‘ gearbeitet, das ab September im Londoner West End aufgeführt wird. Kürzlich gab die 46-Jährige zu, dass sie hofft, in ihrem vollen Terminkalender Zeit zu finden, um eine Familie mit ihrem Verlobten Thom Evans zu gründen. Sie sagte der Zeitung ‚The Times‘: „Oh mein Gott, ich würde so gerne [ein Baby] haben. Ich habe nie davor zurückgeschreckt. Ich kann es kaum erwarten. Es ist, als würde die Uhr ticken. Ich möchte ein Baby haben, aber die Arbeit ruft. Aber ich muss mir die Zeit nehmen, denn ja, ich kann es nicht erwarten, Kinder zu haben.“