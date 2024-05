Stars Angelina Jolie: Gericht verlangt geheime Dokumente

Angelina Jolie attends the Eternals red carpet - Rome - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 13:10 Uhr

Die Schauspielerin muss verschiedene Verschwiegenheitserklärungen im Rechtsstreit mit Brad Pitt offenlegen.

Angelina Jolie muss ihre Verschwiegenheitserklärungen der letzten acht Jahre offenlegen.

Die ‚Maleficent‘-Darstellerin und ihr Ex-Mann Brad Pitt streiten sich weiterhin um ein französisches Weingut, das sie während ihrer Beziehung gemeinsam gekauft hatten. Im Rahmen des Prozesses wurde Jolie jetzt dazu verpflichtet, dem Gericht verschiedene Geheimhaltungsabmachungen zu überreichen, die sie in den vergangenen Jahren getroffen hatte. Laut ‚Page Six‘ hatten die Anwälte der Schauspielerin zuvor behauptet, dass ihre Mandantin die Dokumente nicht vorlegen könne, da sie dadurch die entsprechenden Verträge brechen würde. Pitts Rechtsbeistand bezeichnete die Entscheidung der Richter deshalb als „schweren Schlag“ für die Gegenseite.

Was genau in den Verschwiegenheitserklärungen steht, ist nicht weiter bekannt. Sie sollen jedoch unter anderem mit anderen Hollywoodgrößen, Designermarken und Angestellten der Filmikone getroffen worden sein. Bereits vor einer Weile waren sogenannte NDAs in den Mittelpunkt des Rechtsstreits zwischen Jolie und Pitt gerückt worden. Damals ging es jedoch um Abmachungen zwischen den beiden Ex-Partnern, mit denen Pitt angeblich sein „Fehlverhalten“ während der Ehe verdecken wollte. Jolies Anwalt erklärte dazu: „Normale NDAs sind nicht vergleichbar mit Herrn Pitts Versuch, sein persönliches Fehlverhalten unter Verschluss zu halten.“