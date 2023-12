Stars Angelina Jolie: Während der Scheidung verlor sie ihren Lebenswillen

Angelina Jolie attends the Eternals red carpet - Rome - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2023, 12:59 Uhr

Die Schauspielerin fiel nach der Trennung von Brad Pitt in eine tiefe Krise.

Angelina Jolie fiel während der Scheidung von Brad Pitt in eine tiefe Krise.

Die 48-jährige Schauspielerin lernte den Hollywoodstar im Jahr 2005 kennen und gab ihm 2014 das Jawort. Zwei Jahre später gingen Jolie und Pitt wieder getrennte Wege, woraufhin zwischen ihnen ein regelrechter Rosenkrieg entbrannte. Vor allen Dingen das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder entwickelte sich zum heftigen Streitpunkt zwischen den beiden Filmstars. Jetzt, nachdem die Angelegenheit endlich geregelt werden konnte, will Jolie Hollywood laut eigener Aussage den Rücken kehren und ihren Lebensmittelpunkt nach Asien verlegen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚WSJ’ erklärte sie jetzt: „Es ist Teil von dem, was nach meiner Scheidung passierte. Ich hatte den Willen zu leben und frei zu reisen verloren. Ich werde umziehen, sobald ich kann. Ich bin an einem sehr oberflächlichen Ort aufgewachsen. Von all den Orten der Welt ist Hollywood kein gesunder Ort. Deshalb sucht man Authentizität.“

Die ‚Maleficent‘-Darstellerin, deren Eltern die Hollywoodgrößen Jon Voight und Marcheline Bertand sind, erklärte weiter, dass sie nie besonders beeindruckt von Hollywood gewesen sei. „Ich habe ihnen nie abgekauft, dass es etwas Bedeutendes oder Wichtiges ist.“