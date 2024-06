Das dritte Kind kommt bald Angelina und Sebastian Pannek verraten das Babygeschlecht

Sebastian und Angelina Pannek haben schon einen Sohn und eine Tochter. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 16:18 Uhr

"Unser kleiner Babyboy. Wir können es kaum erwarten": Angelina und Sebastian Pannek verraten das Geschlecht ihres dritten Kindes. Das Paar hat bereits einen Sohn und eine Tochter.

Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) warten aktuell auf die Geburt ihres dritten Kindes. Die Schwangerschaft hatte das Paar in einem gemeinsamen Posting am Valentinstag bekannt gegeben. Lange kann es bis zur Geburt des dritten Nachwuchses also nicht mehr dauern. Jetzt ist auch das Geschlecht bekannt: Es wird wieder ein Junge.

"Unser kleiner Babyboy. Wir können es kaum erwarten, unsere kleine Liebe zu treffen", schreibt das Paar zu einem neuen Foto auf Instagram. Darauf strahlt die ehemalige Dschungelcamperin neben ihrem Mann hochschwanger vor einer üppigen Luftballon-Deko in die Kamera.

Dritter Mann im Hause Pannek

Für Angelina und Sebastian Pannek wird es das dritte gemeinsame Kind und der zweite Sohn. "Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder", machte das Paar die Schwangerschaft im Februar publik. Der erste Junge kam im Sommer 2020 zur Welt, im Herbst 2022 folgte dann die gemeinsame Tochter. Das Paar ist seit 2020 verheiratet.

Beide wurden als Kandidaten im "Bachelor"-Universum bekannt. Sebastian Pannek suchte als "Bachelor" 2017 nach der großen Liebe und war danach anderthalb Jahre mit Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (33) zusammen. Angelina Pannek belegte 2014 bei "Bachelor" Christan Tews (43) den zweiten Platz.