Stars Lilly Becker wird zur Kasse gebeten!

Bang Showbiz | 16.04.2025, 14:00 Uhr

Die amtierende Dschungelkönigin hat den Gerichtsprozess gegen einen TV-Produzenten verloren.

Lilly Becker muss einem TV-Produzenten eine sechsstellige Summe zurückzahlen.

Die amtierende Dschungelkönigin hat den Gerichtsprozess gegen einen ehemaligen Freund verloren. Die Mutter eines Sohnes muss jetzt nicht nur das Geld, um das es in dem Rechtsstreit ging, zurückgeben, sondern darüber hinaus auch die Anwaltskosten des Klägers übernehmen. Wie unter anderem die ‚Bunte‘ schreibt, erschien die 48-Jährige für den Urteilsspruch nicht persönlich vor dem Münchner Gericht. Im Februar hatten Lilly und der TV-Produzent dagegen jeweils ihre Seite der Geschichte dargestellt, wobei die Anhörung laut ‚Bunte‘-Berichten große Emotionen hervorgebracht hatte. Der Kläger behauptete damals über die Beziehung zu der Society-Lady: „Wir haben uns 2018 kennengelernt, kurz nach ihrer Trennung von Becker. Ich war verliebt. Wir haben uns schöne Nachrichten geschrieben, haben aber schnell beschlossen, dass wir kein Paar sind. Aufgrund der Rahmenbedingungen waren wir uns einig, dass das keinen Sinn macht. Sie in London, ich in München.“

Lillys Erinnerungen an ihre Zeit mit dem Fernsehboss sahen dagegen ganz anders aus. „Die Geschichte ist sehr beleidigend. Unsere Beziehung hat auch Kinder eingeschlossen, so etwa meinen Sohn. Seine Ex-Partnerin und Kindesmutter wusste von unserer Beziehung. Er hat gesagt, wir waren verliebt, aber wir waren sehr verliebt. (…). Es ist eine Lüge zu sagen, dass wir kein Paar waren“, zitiert die ‚Bunte‘ sie. Ursprünglich hatte der Gerichtsprozess bereits im Februar 2024 begonnen, nach erfolglosen außergerichtlichen Verhandlungen sollte er im Januar fortgeführt werden. Aufgrund ihrer Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp konnte Lilly jedoch eine Verzögerung erwirken.