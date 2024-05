"Immer 100 Prozent gegeben" Angelo Kelly: Rührender Post nach „Let’s Dance“-Sieg von Sohn Gabriel

Gabriel und Angelo Kelly freuen sich über den Sieg bei "Let's Dance". (eyn/spot)

SpotOn News | 26.05.2024, 12:01 Uhr

Gabriel Kelly hat die 17. Staffel von "Let's Dance" gewonnen. In einem emotionalen Text dankte sein Vater Angelo Kelly der Profitänzerin Malika Dzumaev für diesen Erfolg und wurde vor Stolz ganz emotional.

Angelo Kelly (42) platzt vor Stolz auf seinen Sohn Gabriel Kelly (22). Der Musiker hat am 24. Mai die 17. Staffel von "Let's Dance" mit der Höchstpunktzahl gewonnen. "Gabriel, du hast in den letzten Monaten immer 100 Prozent gegeben und bist dabei du selbst geblieben! Wir sind so stolz auf dich", würdigte sein Vater diesen Erfolg in einem Beitrag auf Instagram.

Gabriels Profitänzerin Malika Dzumaev (33) habe aber einen wesentlichen Beitrag zu dieser "wunderschönen 'Let's Dance'-Staffel" beigetragen. "Danke, liebe Malika, dass du unseren Sohn Gabriel so liebevoll in die Welt des Tanzes geführt hast! Junge Menschen brauchen, außerhalb der Familie, Mentoren im Leben", betonte Angelo Kelly, der als jüngstes Geschwisterkind der Kelly Family berühmt wurde. Er sei Dzumaev "dankbar", dass sie seinen Sohn an die Hand genommen habe.

Auch Malika Dzumaev ist gerührt

Malika Dzumaev, für die der Sieg bei der Tanzshow nach drei Teilnahmen der erste ist, zeigte sich emotional. "Diese Zeit wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil es so schön war! Ich bin so stolz auf Gabriel! Er hat es mit dem Herzen gemacht und das ist was zählt!", kommentierte sie unter dem Beitrag. Sie dankte Angelo Kelly und seiner Ehefrau Kira Harms Kelly (44) ihrerseits für "die Werte, die ihr ihm als Sohn und Mensch vermittelt habt".

Gabriel Kelly, der im Finale gegen Detlef D! Soost (53) und Jana Wosnitza (30) antrat, hatte sich von Anfang an als Favorit herauskristallisiert. Ganze neun Mal sicherte er sich die Höchstpunktzahl von 30 Punkten auf seinen Tanz. Zwischen dem Deutsch-Iren und seiner Tanzpartnerin hat sich dabei eine "tiefe Verbindung" entwickelt, wie Dzumaev gegenüber RTL schwärmte. Auch nach der Show wollen die beiden in Kontakt bleiben, Gabriel Kelly überlegt sogar, bei ihr Privatstunden in Bremen zu buchen und dafür seine ganze "Let's Dance"-Gage auszugeben.