Shows für Herbst geplant „Let’s Dance“: Das sind alle Promis, die mit auf Tour gehen

Auch Mark Keller wird auf der "Let's Dance"-Tour mittanzen. (wue/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 17:30 Uhr

In wenigen Monaten steht wieder die Tour von "Let's Dance" an. Diese Promis aus der aktuellsten Staffel werden noch vor dem Jahreswechsel vor Live-Publikum die Hüften schwingen.

"Let's Dance" geht im Herbst 2024 wieder auf Live-Tour. Mit dabei sind neben zahlreichen aus der RTL-Tanzshow bekannten Profis auch einige der Promis, die an der aktuellsten Staffel teilgenommen haben. Wie der Sender nun unter anderem auf dem Instagram-Profil der Show mitteilt, sei die Riege der Stars für die anstehende Tour komplett.

Mit dem großen Finale im Mai wurde bekannt, dass die Finalisten der diesjährigen Staffel mit dabei sein werden. Der Choreograf Detlef Soost (53), die Moderatorin Jana Wosnitza (30) und "Dancing Star 2024" Gabriel Kelly (22) werden zudem von Schauspieler Mark Keller (59) und der Reise-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) begleitet, macht RTL bekannt.

Mark Keller soll bis zur Tour wieder fit sein

Keller sei sich sicher, bis zu den Shows wieder fit zu sein, berichtet der Sender. Der Schauspieler hatte sich die Achillessehne "leicht angerissen" und musste daher aus der TV-Sendung ausscheiden. "Und leider musste ich jetzt den Stecker ziehen", sagte er Anfang Mai in einem Clip auf Instagram an der Seite seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (35).

Außerdem wird sich auf wenigen Tour-Stopps die Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26), die in Berlin und Hamburg Wosnitza ersetzen soll, hinzugesellen. Los geht die Tanz-Tour demnach am 29. Oktober in Riesa. Es folgen rund einen Monat lang neben Hamburg und Berlin unter anderem Stationen wie Leipzig, München, Mannheim, Oberhausen, Köln, Hannover, Stuttgart oder auch Dortmund. Shows in Nürnberg und Zürich sind laut Angaben des Senders bereits ausverkauft.