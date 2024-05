Rund fünf Monate nach Vorfall Angriff auf „Beverly Hills“-Star Ian Ziering: Zwei Personen verhaftet

Ian Ziering geriet am Silvestertag 2023 mit einer Gruppe auf Minibikes aneinander. (stk/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 12:32 Uhr

Knapp fünf Monate hat es gedauert: Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung auf offener Straße, bei der "Beverly Hills"-Star Ian Ziering attackiert wurde, kam es nun zu zwei Verhaftungen.

Rund fünf Monate nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf offener Straße, bei der "Beverly Hills, 90210"-Star Ian Ziering (60) involviert war, ist es laut "CBS News" und weiteren US-Medien zu zwei Verhaftungen gekommen. Am vergangenen Dienstag (21. Mai) seien ein 20-jähriger Mann und eine 40-jährige Frau, jeweils wohnhaft im Bundesstaat Kalifornien, per Haftbefehl in Gewahrsam genommen worden. Als Kaution wurden demnach 50.000 beziehungsweise 30.000 Dollar festgelegt.

Video News

Die Verhaftungen seien durch das umfangreiche Videomaterial vom Vorfall am Silvestertag 2023 möglich gewesen. Zahlreiche Passanten hatten die Schlägerei mit ihren Handykameras gefilmt. Die Beamten werden laut des Berichts nun zeitnah den Fall an die Staatsanwälte des Los Angeles County District weitergeben. Als mögliche Anklagepunkte werden schwerer Vandalismus bis hin zum Angriff mit einer tödlichen Waffe angeführt.

Was trug sich am letzten Tag des Jahres 2023 zu?

Am 31. Dezember des Vorjahres fuhr Ziering im Beisein seiner zwölfjährigen Tochter Mia mit seinem Auto durch Los Angeles. Eine Gruppe von Personen, die sich auf Minibikes befanden, wechselte vor Ziering die Spur – einer der Fahrer soll dabei dessen Wagen touchiert haben. Der Schauspieler stieg daraufhin aus seinem Auto und gab dem Minibikefahrer, wie Videoaufnahmen vom Vorfall belegen, einen Schubser. Im Anschluss wurde Ziering von mehreren Mitgliedern der Gruppe attackiert, es kam zu Schlägen gegen den Körper und Kopf des 60-Jährigen.

Kurz danach schilderte Ziering seine Sicht auf die Auseinandersetzung in einem Statement auf seinem offiziellen Instagram-Account. "Gestern erlebte ich einen alarmierenden Vorfall mit einer Gruppe von Personen auf Minibikes. Als ich im Stau feststeckte, wurde mein Auto von einem dieser Fahrer aggressiv angefahren, was zu einer beunruhigenden Konfrontation führte. Um den Schaden einzuschätzen, stieg ich aus meinem Auto. Diese Aktion eskalierte leider zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die ich zu meinem eigenen Schutz navigierte."

In seinem Instagram-Beitrag zeigt sich Ziering "erleichtert", dass sowohl er als auch seine Tochter Mia bei dem Vorfall unverletzt geblieben waren. Die Strafverfolgungsbehörden seiner Heimatstadt Los Angeles rief er trotzdem dazu auf, "entschlossen gegen diese Gesetzlosigkeit vorzugehen", sodass "unsere Straßen für alle sicher sind". Seine Forderung wurde nun offenbar erhört.

Doch auch die Gegenseite meldete sich zwischenzeitlich zu Wort. Anonym hatten zwei Mitglieder der Minibike-Gruppe Anfang Januar mit der Seite "TMZ" gesprochen und Ziering die Schuld an der Eskalation gegeben. Beide sagten aus, dass es im Vorfeld des Schlagabtauschs "keinerlei Auseinandersetzungen körperlicher oder verbaler Art" zwischen der Gruppe und Ziering gegeben habe.