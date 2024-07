Stars Shannen Doherty: ‚ Beverly Hills, 90210‘-Kollegen sind am Boden zerstört

Shannen Doherty at the 9th Annual American Humane Hero Dog Awards Oct 2019 Bev Hills - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2024, 09:40 Uhr

Der Cast der erfolgreichen Serie musste sich bereits zum zweiten Mal von einem Co-Star verabschieden.

Der Tod von Shannen Doherty veranlasste ihren ‚Beverly Hills, 90210‘-Kollegen Jason Priestley dazu, ihren ehemaligen Co-Stars eine emotionale Nachricht zu schicken.

Die Schauspielerin verstarb am vergangenen Samstag (13. Juli), nachdem sie ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Ihre Ex-Serienkollegen waren tief geschockt von dem tragischen Verlust, zumal dies nach dem Tod eines anderen ‚90210‘-Stars, Luke Perry, im Jahr 2019 geschah.

In der ersten Folge ihres Podcasts seit Shannens Tod erzählt Schauspielerin Jennie Garth den Fans von dem Gruppenchat ihrer ehemaligen Co-Stars: „Jason [Priestley] war natürlich der erste, der sich an alle gewandt hat, um zu sagen: ‚Ich liebe euch, und das ist verrückt‘.“ In ihrer ‚I Choose Me with Jennie Garth‘-Show enthüllt die Darstellerin, dass Jason die Nachricht hinzugefügt habe: „Und kein weiterer Verlust.“

Bereits vor fünf Jahren war ‚90210′-Star Luke Perry im Alter von 52 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. „Ich glaube, das ist einer der schwersten Teile für mich, dass es jetzt zwei Leute aus unserer ursprünglichen Besetzung sind, die weg sind“, gesteht Jenny. Sie könne den viel zu frühen Tod ihrer ehemaligen Serienkollegen noch immer „nicht richtig fassen“.