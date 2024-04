"Geile Zeit und eine schöne Erfahrung" Ann-Kathrin Bendixen: Das „Let’s Dance“-Aus war „absolut berechtigt“

Tränenreicher Abschied: Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin sind bei "Let's Dance" ausgeschieden. (wue/spot)

SpotOn News | 27.04.2024, 13:45 Uhr

Am Freitag musste Ann-Kathrin Bendixen ihre Tanzschuhe bei "Let's Dance" an den Nagel hängen. Rückblickend ist das Aus für die Influencerin "absolut berechtigt".

In Show acht war für Ann-Kathrin Bendixen (24) am Freitagabend Schluss bei "Let's Dance". Sie musste am Ende der Sendung mit ihrem Profi-Tanzpartner Valentin Lusin (37) aus der beliebten RTL-Show (auch bei RTL+) abtanzen. Am Samstag hat die Travel-Influencerin, auch unter dem Pseudonym "Affe auf Bike" bekannt, sich auf Instagram zu Wort gemeldet und noch einmal über das ihrer Meinung nach berechtigte Aus gesprochen.

"Tanzen war noch nie meine Stärke"

"Guten Morgen Freunde, was macht man denn jetzt, ey, wirklich. Jetzt bin ich hier rausgeflogen – absolut berechtigt, Tanzen war noch nie meine Stärke", grüßt Bendixen in einer Story. Es sei "Wahnsinn", dass sie es überhaupt bis in Show acht der aktuellen Staffel geschafft habe. "Hab mich aber verbessert und es war 'ne geile Zeit und eine schöne Erfahrung", resümiert sie.

Dass Bendixen es nicht viel weiter schaffen würde, habe sie schon gespürt. "Ich wusste, dass ich flieg', die ganze Woche lang", erzählt sie. Laut der 24-Jährigen wäre es "absolut unberechtigt gewesen, jetzt weiterzukommen". Sie hätte sich demnach schlecht gefühlt, wenn ein anderer Promi aus der Show geflogen wäre. Von daher sei das Aus "völlig fein". Zwar sei sie in der Show "vielleicht die schlechteste" gewesen, "aber ich glaube nicht, dass irgendeiner so fxxxing motiviert sein konnte, wie ich". Teils habe sie bis 01:00 Uhr nachts trainiert, um sich nicht zu blamieren. Sie habe "mehr als alles" gegeben – trotz einiger Momente, in denen sie "einfach fertig" war und eigentlich aufgeben wollte.

Bendixen hatte mit Hasskommentaren zu kämpfen

Heute wolle Bendixen erst einmal ihren Tanzpartner Valentin und dessen Ehefrau Renata Lusin (36) besuchen – und dann gehe es wieder auf Reisen. Zudem wolle sie sich bei all ihren Fans für deren Unterstützung bedanken und dass sie die Influencerin trotz all des Hasses, den sie im Netz erfahre, so weit in der Show gebracht haben. Es sei "ein befreiendes Gefühl zu wissen", dass dieser Hass nun aufhöre: "Jetzt gibt's auch nichts mehr zu hassen, Leute."

Zuvor hatte Bendixen erzählt, dass sie im Internet im Rahmen der Show viele hasserfüllte Kommentare über sich lesen müsse. Im Gespräch mit dem Sender erklärte sie sichtlich mitgenommen: "Ich verstehe nicht, warum Menschen so böse Sachen schreiben. Ihr könnt ja super gerne kritisieren, […] aber dieses auf Charakter gehen und dieses Runtermachen" treffe sie. Auch der Sender bezog auf Instagram im Rahmen einer Folge der Sendung Stellung: "Vadim hat es so schön und richtig gesagt: 'Let's Dance' ist eine Unterhaltungssendung! Hier hat Hass keinen Platz. Ann-Kathrin, wir finden dich ganz großartig und wir sind stolz auf die Reise, die du bis hier hin bei uns gemacht hast."