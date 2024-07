Oben ohne mit wichtiger Botschaft Nur im Tanga: Schlagerstar Michelle zieht blank gegen Hass

Michelle und Eric Philippi machten ihre Verlobung im Juni 2024 bekannt. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.07.2024, 11:39 Uhr

Schlagerstar Michelle und ihr Verlobter Eric Philippi bekommen wegen ihres Altersunterschieds viel Hass im Netz zu spüren. Jetzt wollen sie ein Zeichen gegen ihre Hater setzen - und ziehen dafür blank.

Im vergangenen Jahr machten Schlagersängerin Michelle (52) und ihr knapp 25 Jahre jüngerer Musik-Kollege Eric Philippi (27) ihre Beziehung offiziell. Im Juni 2024 gab das Paar dann überraschend seine Verlobung bekannt. Vor allem für den Altersunterschied sehen sich die beiden regelmäßig mit viel Kritik konfrontiert. Dagegen wollen sie sich jetzt wehren – und ziehen dafür auf Instagram quasi blank.

Michelle teilt Nacktbild gegen Hass im Netz

Am Dienstag teilte Michelle auf Instagram ein Foto, dass sie und Philippi fast hüllenlos zeigt. Die beiden Musiker lehnen an einer Küchentheke, haben der Kamera demonstrativ ihre Kehrseite zugewandt. Beide sind nur in Unterhose gekleidet, Michelle in einem schwarzen Tanga. Über ihre Hintern haben sie Herzen mit dem Titel von Michelles Song "Lieb mich oder lass es sein" gelegt.

Mit dem Post wollen sie sich gegen Hass im Netz einsetzen – und davon erhalten die beiden reichlich. In dem Bild werden nacheinander zahlreiche negative Kommentare wie "Mit Oma in die Heia" oder "Toll, wenn der Pfleger sich um seine altersschwache Patientin kümmert" eingeblendet. Michelle schreibt dazu: "Ein herzliches Beileid an alle Menschen, die denken sie müssten andere auf übelste Art und Weise beleidigen, um sich besser zu fühlen! Erinnert euch an Liebe!" Dazu fügte sie die Hashtags #liebmichoderlassessein und #gegenhassimnetz.

Für seine gewagte Botschaft erhält das Paar in der Kommentarspalte viel Zuspruch: "Ich weiß nicht, wer vorschreibt, dass der Mann älter sein muss. Alter ist nur eine Zahl. Ich finde, ihr seid ein tolles Paar", heißt es da etwa. Auch einige Musikerkolleginnen pflichten Michelle und Eric bei: "Lass dir bloß nichts einreden, liebe Michelle, du bist noch weeeit weg von alt! Du bist eine tolle Lady!", schreibt etwa Partyschlagersängerin Mia Julia (37). Joelina Drews (28) kommentiert: "Feier euch dafür, genau so! Dicke Umarmung an euch zwei."

Michelle hat drei Töchter

Michelle und Eric Philippi gaben ihre Verlobung im Juni im Rahmen der Aufzeichnung der ARD-Sendung "Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich" bekannt. Michelle war bereits zwei Mal verheiratet: von 1995 bis 1999 mit Sänger Albert Oberloher (61) und von 2007 bis 2010 mit Josef Shitawey. Die Sängerin hat drei Töchter aus drei Beziehungen. Ihre älteste Tochter, Céline Oberloher, wurde im selben Jahr wie Eric Philippi geboren. Tochter Marie Reim (24) aus der Beziehung mit Matthias Reim (66) macht ebenfalls als Schlagersängerin Karriere. 2008 wurde Michelle ein drittes Mal Mutter.