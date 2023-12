Stars Anna Rossow: Das hält sie von ‚Die Bachelors‘

Sarah Gehring - «Bachelor» - 05.03.2013 München - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2023, 12:14 Uhr

Die Ex-'Bachelor'-Kandidatin äußert sich über das neue Konzept der Kuppelshow.

Anna Rossow verrät, was sie von der neuen ‚Bachelor‘-Sendung hält.

Erstmals steht in der RTL-Kuppelshow nicht ein, sondern zwei Junggesellen im Fokus. Die 35-Jährige trat 2022 selbst bei der Sendung an und verliebte sich dort in Dominik Stuckmann, mit dem sie noch immer zusammen ist. Was also denkt die TV-Beauty über das neue Konzept?

„Für die Frauen wird es ein Vorteil sein, da sie die Auswahl haben mit zwei Männern. Es wird dadurch für Diskussionsstoff gesorgt“, erklärt Anna im Gespräch mit ‚Promiflash‘. Die Influencerin ist gespannt, wie genau die Show mit zwei Bachelors ablaufen wird. „Ich denke nicht, dass die beiden immer gleichzeitig Dates haben werden, es bleibt also spannend!“, fügt sie hinzu. „Es könnte Streit zwischen den Männern geben. Ich denke aber nicht, dass sie sich in die Haare bekommen.“

Die Kandidatinnen haben die Qual der Wahl zwischen Dennis Gries und Sebastian Klaus. Welcher Rosenkavalier ihr besser gefällt, kann Anna derzeit noch nicht beurteilen. „Viele sagen, dass die beiden sich ähneln, ich glaube, dass sie sich zwar optisch ähnlich sehen, sich charakterlich aber unterscheiden“, sagt sie. „Wenn man die beiden als Lady vor Ort oder als Zuschauer vor dem TV kennenlernt, wird es relativ schnell gehen, dass man die beiden unterscheiden kann.“