Anne Hathaway: „Begeistert" über Versace-Kampagne

Anne Hathaway - The Idea of You Premiere - SXSW 2024 Festivals held at the Paramount Theatre - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2024, 16:00 Uhr

Anne Hathaway sprach darüber, dass sie „begeistert“ sei, eine „Versace-Frau“ zu sein, nachdem sie eine neue Kampagne für die Marke fotografierte.

Die Schauspielerin erscheint in den neuen „Icon“-Werbeaufnahmen neben Cillian Murphy, wobei Anne erklärte, dass sie „überglücklich“ sei, ein Teil der neuesten Looks der Marke zu sein.

Die Schauspielerin erzählte in einem Statement: „Ich habe so viele Versace-Frauen getroffen, die kraftvoll, emotional verfügbar, ehrgeizig, substanziell, lustig, wild, liebevoll, einzigartig, sexy, klug, talentiert, großzügig sind und Donatella [Versace] auch sehr ähnlich sind. Ich bin so begeistert darüber und fühle mich geehrt, als eine Versace-Frau betrachtet zu werden, und bin überglücklich, mich mit der Versace-Familie für eine weitere Icons-Kampagne erneut zu vereinen.“ Cillian betonte zudem, dass er sich über die Zusammenarbeit mit Donatella Versace freue, da er dadurch die Möglichkeit habe, einen Beitrag zu leisten. „Die Zusammenarbeit mit Donatella, von der Weitergabe von Bildreferenzen bis hin zu der Auswahl der Musik von Fontaines D.C. für das Video, hat zu einer Kampagne geführt, die widerspiegelt, wer ich bin. Die Kollektion gut geschnittener, kraftvoller Designs aus großartigen Stoffen passt perfekt zu mir“, sagte Murphy.